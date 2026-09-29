El rostro que anuncia su marcha de la productora de Ana Rosa después de casi 10 años en Telecinco ante su robo por TVE

Este martes, Giovanna González, uno de los rostros más reconocidos de Telecinco se ha despedido de 'Vamos a ver' antes de emprender una nueva aventura profesional en TVE como colaboradora de 'Cosas nuestras', el nuevo magacín que presentarán Aida Bao y Aitor Albizua en las tardes de los sábados y domingos en La 1.

Así, según ha avanzado Yotele, Giovanna González ha decidido abandonar su puesto como colaboradora en el programa producido por Unicorn Content -la productora presidida por Ana Rosa Quintana-, para dar el salto a TVE y formar parte del equipo de colaboradores del nuevo magacín para las tardes de los fines de semana en La 1 producido por Catorce Comunicación, la que fuera la productora de 'Aquí la Tierra'.

De este modo, Giovanna González será una de las caras que acompañen a Aida Bao y Aitor Albizua en el plató de 'Cosas nuestras', que cada sábado y domingo a partir de las 19:00 horas contará con un nutrido equipo de comunicadores, expertos y prescriptores de contenidos, enfocados al interés general y al servicio público.

Con ello, Giovanna González abandona Telecinco después de casi diez años en la cadena de Mediaset. La periodista leonesa empezó siendo redactora y reportera en 'Socialité' en 2017. En 2022 dio el gran salto y se convirtió en subdirectora del programa en la etapa en la que era producido por La fábrica de la tele y también realizó labores de dirección como sustituta.

Tras el último cambio de 'Socialité', Giovanna González fichó por Unicorn Content y se sumó al equipo de 'Vamos a ver' primero como reportera y en los últimos años también ha sido colaboradora en la sección de corazón y reality. La misma de la que se ha despedido este 29 de septiembre con lágrimas en los ojos.

Giovanna González se despide entre lágrimas de Telecinco tras casi diez años antes de su salto a TVE

Giovanna González se despide de 'Vamos a ver'

Y es que era justo al final de 'Vamos a ver' cuando Giovanna González no podía contener la emoción al decir adiós al programa y a Telecinco después de casi diez años. "¿Oye, por cierto que vas a hacer sin comentar 'Supervivientes' y de Juls y Belén?", le ha preguntado Patricia Pardo a su compañera. "Lo comentaré, os escribiré y os mandaré WhatsApp", le ha contestado la periodista.

"Querida Giovanna te vamos a echar mucho de menos. Gracias por ser tan buena compañera. Te deseamos la mejor de las suertes y que triunfes vayas donde vayas", le ha confesado Patricia Pardo. "Es que es tan buena periodista y tan buena compañera", ha apostillado Cristina Tárrega. "Muchas gracias por todos estos años", ha contestado Giovanna al borde de romperse.

"Pero no llores que lloro yo también", le ha pedido entonces la presentadora de 'Vamos a ver'. "No, no puedo llorar", ha aseverado entonces la periodista. "¿Pero por qué no va a llorar?", se ha preguntado Paloma Barrientos. "Ion, es que se nos va Giovanna y estamos tristes", ha terminado diciendo Pardo al conectar con Ion Aramendi. "Lo sé, lo sé y le mando también un beso y que le vaya muy bien", ha apostillado el presentador de 'El verano se mueve'.