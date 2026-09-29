El Gran Wyoming reflexiona sobre lo que está pasando en la acampada de la Puerta del Sol y capta un detalle muy claro

La histórica acampada en la Puerta del Sol para exigir la aprobación del decreto Maricarmen ha sido el tema central en la primera emisión de la semana en 'El Intermedio', que ha arrancado con un firme alegato del Gran Wyoming sobre la movilización de la juventud. Así, el presentador de La Sexta no ha dudado en mojarse sobre la falta de voluntad política para solucionar la crisis de la vivienda, rememorando el 15M.

"La muestra más clara de que todo vuelve es esta imagen... Cientos de tiendas de campaña en la Puerta del Sol, 15 años después del 15M", ha comenzado destacando el comunicador antes de repasar las imágenes del kilómetro cero cubierto de tiendas de campaña, pancartas y gente que continúa asentadas desde el sábado para evitar que se produzcan más desahucios como el de Maricarmen, la vecina de 87 años del madrileño barrio del Retiro.

El Gran Wyoming sobre la acampada en Sol: "Los acampados de 2026 piden lo mismo que los de 2011, dignidad y justicia"

El Gran Wyoming ha recordado así la movilización que tuvo lugar hace 15 años en esa misma localización. "En 2011 miles de ciudadanos se instalaron en esta plaza para pedir más democracia, más justicia y dejar de ser las víctimas de una crisis que no habían provocado", ha denunciado el conductor de 'El Intermedio'.

"15 años después, una nueva generación vuelve a concentrarse para pedir algo incluso más básico, el derecho a una vivienda digna. Lo cual me lleva a pensar que lo que ocurre es que las tiendas de campaña se fueron pero el problema de fondo se quedó ahí", ha asegurado el comunicador, poniendo en valor el clamor popular y la movilización que ha inundado el centro de Madrid.

"En realidad los acampados de 2026 piden lo mismo que los de 2011, dignidad y justicia. Dejar de ser peones de un sistema económico enloquecido que ni siquiera es capaz de garantizar las necesidades más básicas de los ciudadanos y que pone el beneficio y la codicia de algunos por encima de la vida de la mayoría", ha continuado explicando el Gran Wyoming.

Lejos de quedarse ahí, el presentador de Atresmedia ha señalado a los responsables de que la crisis jamás se haya cerrado para algunos. "Porque ese, y no otro, es el problema. La crisis de 2009 se cerró, pero solo para unos pocos. Para los bancos, a los que prestamos por cierto millones y millones de euros que jamás se devolvieron ni se devolverán. Y para los grandes fondos de inversión, que se hicieron con la propiedad de, entre otras, miles de viviendas de protección oficial a precios de risa", ha apuntado el presentador.

"Unas vivienda que luego se dedicaron a ponerlas en el mercado libre y a expulsar a los vecinos sin importar su edad, sus circunstancias familiares o su estado de salud", ha recordado el Gran Wyoming. "Porque a los mercados y a los grandes inversores todo esto les da igual y ante estas circunstancias quedan dos opciones: irse a vivir a una cueva, que si eres neandertal pues más o menos te acoplas, o bien plantarte en una plaza hasta que los poderes públicos garanticen el derecho a una vivienda digna, que no es ninguna utopía, sino un derecho recogido en nuestra constitución", ha sentenciado.

Ha sido entonces cuando ha recordado la importante cita que el Consejo de Ministros ha afrontado este martes y que ha culminado en la aprobación de medidas de vivienda. "Mañana nuestros políticos tienen una oportunidad inmejorable para empezar a legislar en materia de vivienda, pensando por fin en los ciudadanos. ¿Lo harán? Como decía puede parecer utópico, pero si volvieron Sonia y Selena puede volver cualquier cosa", ha terminado señalando entre risas antes de arrancar el programa.