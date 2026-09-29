'La Promesa', avance del próximo capítulo del miércoles 30 de septiembre: Curro, ante la verdad de la muerte de Jana en la serie de RTVE

Solo queda un día para que se celebre el "acontecimiento del año" en 'La Promesa' con la esperada boda de Curro y Ángela. Y para celebrarlo, TVE ha preparado una jornada muy especial este miércoles, 30 de septiembre con triple episodio. Para empezar La 1 ofrecerá el capítulo 917 en su horario habitual a partir de las 18:45 horas justo después de 'Valle Salvaje'.

Y por la noche llegará el colofón final con doble episodio en prime time entre las 23:00 y las 1:15 horas con la celebración del enlace de la pareja protagonista y de todas las consecuencias e impedimentos que se producirán justo antes de que se den el sí quiero.

En el capítulo de 'La Promesa' que La 1 emitirá por la tarde, Máximo cuestiona a Leocadia el porqué Ángela todavía no ha anunciado a bombo y platillo que va a ser el padrino de su boda y ella le hace ver que convencer a su hija lleva su tiempo. Por su parte, Jacobo reúne a Martina y Adriano para preguntarle a su mujer si quiere que vaya a la boda de Curro y Ángela, o si prefiere que se ausente.

Entre tanto, Samuel se enfrenta con Pía y paga con ella su frustración tras pasar la noche con María Fernández. El cura le dice que si tiene sus dudas con respecto a ser la madrina de Curro que lo hable con él, y que bastante tiene él con la misa. Después, María Fernández le hace ver que no puede actuar así con todo el mundo por sus problemas personales.

Por otra parte, Lorenzo insiste a Ciro para que aproveche la boda de Curro y Ángela para conseguir que Manuel firme, y él le deja claro que sabe lo que tiene que hacer. Además, le desafía a que sea él quien se baje al fango si considera que su actitud no es la adecuada. Paralelamente, Ciro se enfrenta con Julieta y le prohíbe que siga haciendo de maestra, dejándole claro que su deber como esposo es tenerla controlada para que no dé motivos de escándalo, después de no haber dormido en su alcoba.

Curro le compra un collar a Pía para que se lo ponga en la boda y al ir a dejárselo a su alcoba junto a una nota descubre precisamente la carta que escribió el ama de llaves confesando toda la verdad sobre la muerte de Jana y que fue Leocadia quién acabó con su vida.

Resumen del capítulo 916 de 'La Promesa' emitido este martes 29 de septiembre

Martina comparte con Adriano su malestar al no poder ayudar a Jacobo después de todo el daño que le han hecho y cómo no pueden remediarlo.

Máximo advierte a Leocadia que si consigue que Ángela acceda a que le lleve al altar se convertirá en la duquesa de Buenaventura, y ella asegura que cuando sean marido y mujer le va a tener que cubrir de oro de arriba a abajo.

Se produce el primer revés de cara a la boda de Curro y Ángela: Pellicer avisa a Simona y Candela de que ha ido a pagar y a recoger los vinos que tenían apalabrados para el convite de la boda de Curro y Ángela, pero no ha podido traérselos porque ya los habían vendido. Al parecer, había llegado a la bodega un comunicado del palacio para cancelar el pedido y por eso se lo han vendido a un comprador extranjero.

Ballesteros le deja claro a Petra que su deber es informar al señor de lo que ha ocurrido y ella le responde que su obligación es resolver el problema antes de que él llegue a enterarse del contratiempo y que, una vez se celebre la boda, ya darán todas las explicaciones necesarias.

Tras ello, Ballesteros asegura a Leocadia que todo está en marcha para la boda sin ningún problema tanto en la cocina como en los jardines y que todo el servicio está organizado. Y Alonso no duda en preguntar por los vinos poniendo en un compromiso al mayordomo, que le oculta este imprevisto.

Curro habla con Ángela y le hace ver que tiene más cosas en común con Máximo de las que cree y que tiene la oportunidad de no humillarle públicamente si no le invita a su boda. Ella trata de saber si es algo que le ha salido decir a él o si se ha visto presionado por Leocadia.

Manuel le pide a Julieta poderse ver a escondidas en el hangar por la noche; quiere pasar la noche con ella. La muchacha le advierte de que Ciro está en casa y será difícil escaparse sin que se entere, pero le promete que lo intentará. Finalmente, lo consigue y mantienen un encuentro en el que ambos se entregan al amor y la pasión contenida en una noche que recordarán para siempre.