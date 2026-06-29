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RTVE suprime las emisiones de 'Valle Salvaje' casi al completo esta semana en la programación de La 1 por el Mundial

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Avance semanal de 'Valle Salvaje' de los capítulos que RTVE emitirá del 29 de junio al viernes 3 de julio con algún parón en su emisión

Avance de 'Valle Salvaje' del 29 de junio al 3 de julio
Avance de 'Valle Salvaje' del 29 de junio al 3 de julio | TVE

Esta, 'Valle Salvaje' volverá a desaparecer de la parrilla de tarde de La 1 varios días. Y es que el Mundial de Fútbol sigue trastocando buena parte de la programación de la cadena y el comienzo de dieciseisavos afectará de lleno a la emisión de las series diarias de la cadena pública.

De esta manera, RTVE ha confirmado este lunes que solo ofrecerá dos episodios de 'Valle Salvaje' esta semana al igual que hará con 'La Promesa'. Es decir, la ficción solo ofrecerá los episodios 441 y 442 el martes 30 de junio y el viernes 3 de julio. Es decir, la serie faltará a su cita con la audiencia tanto este lunes como el miércoles 1 y el jueves 2 de julio.

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En los últimos episodios de 'Valle Salvaje' hemos visto como el embarazo de Matilde ha dado un giro inesperado. En un principio todo era una estratagema de Victoria para hacer creer a la que fue su nuera que estaba embarazada pero ahora parece que dicho embarazo es real. Mientras, el destino de la que fuera duquesa del Valle está en manos del obispo y con todo el mundo en su contra.

En El Televisero te avanzamos lo que pasará en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' que La 1 emitirá este martes 30 de junio y el viernes 3 de julio:

Avance del capítulo 441 de 'Valle Salvaje' del martes 30 de junio

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Don Aurelio informa a Victoria de que en los próximos días será conducida al tribunal donde será juzgada. Y don Hernando le dice al obispo que tanto él como José Luis quieren el mayor de los castigos para la mujer.

Enriqueta le dice a Braulio que tiene que sorprender a Manuela con algo bonito y caro para conquistarla definitivamente. Mientras, la joven le deja claro a Braulio que la próxima vez tendrá que tirarla de unas escaleras más altas o empujarla más fuerte si lo que quiere es retenerla más tiempo.

Francisco asegura que su boda con Pepa será la mejor de todas las que se han celebrado en el Valle mientras Martín le asegura a la doncella que él es incapaz de olvidarse de su historia de amor.

Bárbara y Luisa advierten de que tienen que dar la voz de alarma para que busquen a Rosalía y a María tras su secuestro pero Leonor trata de impedirlo. Por su parte, Rosalía asegura a María que nada ni nadie volverá a separarlas.

Avance del capítulo 442 de 'Valle Salvaje' del viernes 3 de julio

Enriqueta, harta de esperar el cobro de su deuda, expone a Hernando una nueva idea para saldarla que al marqués le parece intolerable.

Mientras, Dámaso decide tomar medidas respecto a Aurelio y Victoria, decidida a todo, ordena a Benigna el peor crimen de todos… ¿Ha llegado el final de Matilde?

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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