Albert Rivera salta al prime time de RTVE siete años después de dejar la política y habla de su relación con Malú

Albert Rivera visita este viernes 'Plano general', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenar Castro en el prime time de La 2. El ex político y abogado dará una de las entrevistas más personales de su vida al programa que se emite cada viernes a partir de las 22:20 horas.

Siete años después de haber abandonado la política en 2019, Albert Rivera vuelve al Congreso de los Diputados para hablar con Jenaro Castro sobre su etapa al frente de Ciudadanos y como pudo llegar a ser vicepresidente del Gobierno. "Que nadie le busque tres pies al gato, porque no vuelvo a la política aunque me hubiera gustado ser presidente del Gobierno, pero no a cualquier precio", asegura.

Desde que abandonó la política hemos podido ver a Albert Rivera como entrevistado y colaborador de 'Espejo Público'. Pero son pocas las ocasiones en las que ha mostrado su lado más personal. Y Jenaro Castro lo ha conseguido al preguntarle por sus hijas y por la relación con sus ex parejas, entre las que se encuentra la cantante Malú.

"Primero estuve con Mariona, como dices, fue mi pareja y la madre de Daniela; también con Malú, la madre de Lucía, pero no me he casado nunca todavía. He estado en pareja, que es lo mismo, y tengo hijas, que es lo mismo", asegura Albert Rivera después de que el periodista le pregunte por sus relaciones. Además, el periodista no duda en preguntarle por si se ha sentido más perseguido por la prensa política o por la del corazón.

"Yo me considero afortunado, he estado con buena gente. Tengo dos hijas que son mi mejor legado, lo mejor que voy a dejar en este mundo el día que me vaya. No tengo ninguna duda de que son mis dos hijas", sentencia al respecto de lo que se lleva de sus relaciones sentimentales.

El expolítico también recuerda en esta entrevista a sus padres, sobre todo a su padre ya fallecido, y confiesa que "por la política renunció a muchas cosas, a la familia, a los amigos, a estar en sitios donde a la gente le importa que estés".

👉El lado más personal de @Albert_Rivera y el gran legado de sus hijas.



⏱️Viernes 3 de julio en @la2_tve a partir de las 22,20 h en Plano General.#PGAlbertRivera , una entrevista más humana que política 📺 pic.twitter.com/FZ1T3iJaqb — Jenaro Castro (@JenaroCastroM) July 2, 2026

Por otro lado, Albert Rivera se reconoce admirador de Sabina, Springsteen o Estopa y reconoce que "en política no se puede ser un pardillo ni enseñar las cartas". Además, se somete a todas las secciones del programa: La Semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa el periodista de El Mundo y la COPE Jorge Bustos), Sala Prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer Plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El Muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).