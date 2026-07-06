Lydia Lozano se planta con esta protesta en el estreno de 'De Lunes a Viernes': "Me estáis haciendo mobbing"

Telecinco ha estrenado este lunes 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona con el pelotazo de la entrada a Cantora con las cámaras de televisión por primera vez en 40 años. Tras ver las primeras imágenes, Lydia Lozano quería dar su opinión y al ver que el presentador le cortaba alzaba la voz para quejarse.

Y es que gracias a 'De lunes a viernes', Lydia Lozano ha regresado a las tardes de Telecinco tres años después de la cancelación de 'Sálvame'. Lo ha hecho acompañada de Terelu Campos, Rosa Benito, Karmele Marchante, José Antonio León, Maica Benedicto y Sebas Gallego.

Desde el primer momento, Lydia Lozano se mostraba entusiasmada por poder ver por primera vez imágenes de Cantora y de cómo se encuentra la finca en la que vivía Isabel Pantoja hasta hace un año y que compró Paquirri hace más de 40 años. Lo mismo le ha sucedido a otros como José Antonio León o Terelu Campos que no daban crédito a algunas de las imágenes de la situación de la famosa finca en la actualidad.

Tras ver las imágenes de la habitación de Paquirri en la que se encontraban todas sus pertenencias tal y como destapó Kiko Rivera en 'La herencia envenenada' después de que Isabel Pantoja asegurara durante años que no existían, todos los colaboradores pedían hablar. Y cuando Lydia Lozano tomaba la palabra, Santi Acosta le cortaba porque tenían que dar paso a otro vídeo.

"Santi esa habitación...", se escuchaba decir a la colaboradora antes de que los presentadores le cortaran. "Me estáis haciendo mobbing, si cada vez que voy a hablar metéis un vídeo...", soltaba sin pudor la tertuliana. "Perdona Lydia ahora seguimos hablando", reaccionaba Beatriz Archidona tratando de seguir viendo imágenes de Cantora.

"Es que a mí estas cosas me afectan. Claro luego llego a mi casa muy afectada", añadía con cierta sorna Lydia Lozano. Justo entonces era Karmele Marchante la que se ponía a hablar y al ver que no la cortaban se cabreaba aún más. "¿A ella no la cortas?", cuestionaba. "Para que le quede claro a todos, después de este vídeo la primera persona en hablar va a ser Lydia", terminaba diciendo Beatriz Archidona.