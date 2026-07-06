Santi Acosta, ante el reto de 'De Lunes a Viernes' en la tarde de Telecinco: "La dirección de la cadena confía en mí y voy a aprovecharlo"

Este lunes, 6 de julio, Telecinco estrena 'De lunes a viernes', la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona para tomar el relevo de 'El diario de Jorge', que se despidió por vacaciones hasta el próximo 7 de septiembre.
'De lunes a viernes' llega a las tardes de la cadena de Mediaset como la gran esperanza para relanzar los datos de audiencia después de que 'Amor...¡o lo que surja!' esté siendo un gran fracaso en sobremesa y de que 'El verano se mueve' tampoco haya conseguido superar los datos que cosechaba 'El tiempo justo'.
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En El Televisero pudimos hablar con Santi Acosta en un encuentro con los medios de comunicación tras la presentación del programa producido por Mandarina. Una entrevista en la que el presentador asegura no tener ningún tipo de miedo a las comparaciones con 'Sálvame' al contar con varios de sus rostros más reconocidos como Lydia Lozano, Terelu Campos, Karmele Marchante o Rosa Benito, entre otros.
Asimismo, sobre las audiencias, el conductor deja claro que espera poder estar a la altura de lo que pide la cadena y de cara a septiembre asevera no tener ningún tipo de problema en compaginar el programa diario con 'De Viernes'. De paso, al preguntarle por las críticas, responde que no las lee para no intoxicarse.
¿Cómo afrontas el reto de dar el salto a las tardes de Telecinco?
Estoy contento y muy ilusionado. Me apetece mucho que sea un reto divertido. Al final, 'De viernes' es un programa en el que escuchas a la gente y en el que haces lo posible por crear ese ambiente para que la gente esté a gusto y te cuenten cosas porque lo que queremos es que nos cuenten cosas. Y aquí va a ser más divertido y nos podremos soltar todos.
¿Habéis hecho un programa piloto para tener todo controlado?
No, no nos ha dado tiempo. El plató no lo conocemos hasta el lunes. Pero con Julia Tapias (la directora) a los mandos y con este equipo te puedes lanzar a cualquier sitio. No hay ningún miedo.
Arrancáis fuerte con ese pelotazo de exclusiva de haber entrado en Cantora con cámaras por primera vez. ¿Cómo se ha gestionado algo así tan complicado y quién ha dado el okey para entrar?
Está a punto de que ya no sea de la familia Pantoja. Pero nosotros hemos entrado de forma completamente legal, con un contrato. Y hasta ahí puedo leer. No ha sido un allanamiento de morada. Y es apasionante. Se te ponen los pelos de punta porque es entrar en un sitio donde han pasado tantas cosas que llevamos escuchando desde hace cuarenta años, desde que Paquirri compró la finca y estaba con Carmina. Es que ha pasado de todo, es increíble todo lo que ha ocurrido ahí.
Poder recorrer esas habitaciones, pisar ese suelo, tocar las paredes y ver en qué situación se encuentra ahora y cómo ha sido la evolución es apasionante. Y ver los detalles que te llevan al episodio que contó Isa Pi o Kiko Rivera o Raquel Bollo. Es apasionante ponerle imagen porque al final, cuando te cuentan una historia, cada uno se imagina de una forma cómo ha ocurrido. Todos tenemos una imagen de Cantora en nuestra cabeza y la verdad es que es uno de los hitos de mi carrera profesional.
¿Te da miedo empezar con la exclusiva de Cantora y que creéis tantas expectativas que luego cueste estar a la altura?
Miedo da todo. Al final estamos en una empresa privada porque necesita tener una audiencia determinada y todos queremos hacer una buena audiencia. Pero con toda la humildad, porque al final hacemos un producto para la gente y yo no tengo una bola de cristal para saber qué es lo que va a gustar. Vamos a hacer nuestra propuesta, vamos darlo todo en el plató y espero, de verdad, que el dato sea bueno y, sobre todo, que a la gente le guste.
¿Habéis contactado con Isabel Pantoja? ¿Temes a su reacción o a la de la familia?
Sí hemos contactado, aunque no personalmente. Y, por lo que sabemos, no creo que se lo haya tomado mal. Nadie de la familia ha puesto ninguna traba porque tenemos un contrato que nos permite entrar legalmente. Además, por las fuentes que manejamos, principalmente Antonio Rossi y Álvaro García Pelayo, no hemos recibido ningún eco negativo.
Las comparaciones son odiosas pero tanto la imagen como la música del avance recuerda mucho a 'Aquí hay tomate' o 'Sálvame'.
Bueno, todos bebemos de fuentes anteriores. En la televisión hay poco que inventemos nuevo. Desde los grandes programas como 'Tómbola', 'A tu lado', 'Salsa rosa', todos hemos bebido de programas anteriores, de grandes entrevistas y ves lo que han hecho otros compañeros y lo que hace la competencia. Entonces intentas aprender de todo eso, coger lo mejor y ponerlo en un plató con un equipo como el que tenemos.
¿Pero te dan miedo esas comparaciones?
No. Si me comparas con Jennifer Anniston no me importa. O sea si me comparas con cosas buenas no me importa. Si me vas a comparar con un programa que ha fracasado pues hombre… te diré otra cosa.
En los últimos tiempos estás defendiendo férreamente que hay un modelo de televisión que ya ha muerto.
Bueno, las cosas pasan. Todo tiene su tiempo. Y ahora mismo hay formatos que se han quedado viejos o han sido superados. Y te puedo hablar tanto de programas como 'Salsa rosa' o 'Enemigos íntimos' y tantos otros.
Hablas de que te preocupa la audiencia, ¿os han marcado un mínimo o un objetivo?
No, pero tú sabes que si haces un mal dato duras dos días. Esto es como si de repente mañana viene un directivo y no le gusta el presentador. Son cosas que dependen de la dirección de la cadena. Yo voy a disfrutar del verano a tope y a aprovecharlo porque ahora mismo confían en mí.
¿Y a nivel personal te has marcado un objetivo y un dato de audiencia?
Me gustaría hacer una audiencia suficiente para que la cadena esté contenta con nosotros. ¿Cuál es el dato? Pues eso depende de la cadena.
¿Por qué crees que Telecinco sigue sin dar con la clave en las tardes? Porque lleva una temporada en la que no le funciona del todo nada.
No lo sé. La televisión es mucho ensayo y error. Hasta que el público no responde no sabes si una propuesta funciona o no. No sé cuál es la clave. Al final en la televisión son ciclos. Hace años lo vimos en Antena 3 y ahora lo sufre Telecinco. Pero vamos a salir yo creo que con el esfuerzo de todo el mundo.
Precisamente, 'De Viernes' se encuentra en un momento complicado de audiencias sin llegar o pasar el doble digito.
Está siendo un verano muy duro con el Mundial. Y competimos con un crucero de impresión, que es un programa con muchísimo más presupuesto y muy bueno, como es 'Tu cara me suena' y, cuando no, con 'La Voz'. Antena 3 el viernes por la noche invierte muy bien en sus programas y nosotros estamos ahí resistiendo. Lo cual nos tiene orgullosos, contentos de poder resistir. Y más ahora con el fútbol, que es mucho más difícil.
¿Y las críticas que se hacen en redes sociales sobre ti o sobre el programa las llevas bien?
Llevo muy bien las críticas porque no las leo (risas). Lo que sea interesante para el equipo de comunicación de la cadena pues te dicen: 'aquí esto es interesante tenerlo en cuenta'. Pero es que las redes son fantásticas si las utilizas bien. Yo no leo los artículos que hablan bien de mí para que no se me suba y no leo las críticas horribles porque tampoco quiero que se me baje del todo.
Hay que tener equilibrio para tener una buena salud mental. Y luego saber qué críticas son aprovechables para nosotros porque todos confiamos en gente que tiene criterio y cuando esa gente te dice algo lo acoges, pero cuando la crítica es porque te aburres en tu casa pues no me aporta mucho. Prefiero escuchar a la gente que tiene criterio y cuyas críticas realmente me ayudan a mejorar.
¿Cómo viste a Lydia Lozano cuando supo que iba a coincidir de nuevo con Karmele Marchante en las tardes?
Está todo el mundo feliz. No he visto a nadie que se haya quejado demasiado de nada. A ver, cuando tú le propones a la gente que trabaje con el espíritu con el que vamos todo el mundo dice que sí y todo el mundo se ha venido. Creo que no ha habido nadie al que se lo hayamos propuesto que no haya querido venir.
¿Y la competencia de 'De lunes a viernes' con 'Y ahora Sonsoles' fundamentalmente como la ves?
Con enorme respeto. E intentando adelantarles. Son grandes profesionales, ojalá tengamos nuestro hueco dentro de las tardes, que nos encantaría. Pero vamos con humildad.
Si 'De lunes a viernes' funciona y Telecinco decide mantenerlo en septiembre, ¿estarías dispuesto a este ritmo y a trabajar a diario por las tardes y con 'De Viernes'?
Y los sábados y los domingos. Lo digo de verdad. Este trabajo es maravilloso y nos encanta hacerlo, no estamos picando en una mina. Mientras no cansemos a la audiencia, por mí encantado de seguir trabajando todos los días.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.