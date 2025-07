Gonzalo Miró pone voz a lo que muchos piensan de Ayuso al expresarse así sobre su polémica del chalet

Isabel Díaz Ayuso vuelve a estar envuelta en la polémica después de haber salido a la luz que disfrutó junto a su familia de un chalet en la sierra madrileña que pertenece a Canal Isabel II, una empresa pública de la Comunidad de Madrid. Esto le ha generado no pocas críticas. De las más demoledoras, la de Gonzalo Miró este sábado, 19 de julio, en 'LaSexta Xplica'.

El inmueble, donde Ayuso pasó el fin de semana, forma parte de una finca de 453 hectáreas y cuenta con dos plantas, suite y piscina. Las críticas han venido sobre todo porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha atacado en diversas ocasiones a Pedro Sánchez por utilizar viviendas del Patrimonio Nacional para sus vacaciones, como la de "Doñana o Lanzarote", recordó José Yélamo.

En el programa nocturno de La Sexta, Gonzalo Miró no se ha mordido la lengua a la hora de dar su opinión al respecto. "La presidenta de la Comunidad miente más que habla, pero no le supone ningún coste", le ha reprochado el colaborador de Atresmedia. Además, considera que es su estrategia política, el atacar permanentemente al presidente del Gobierno.

Gonzalo Miró, demoledor con Ayuso: "Vive de insultar permanentemente al presidente del Gobierno"

"En este país, desde el minuto uno que Pedro Sánchez llega a la presidencia del Gobierno, se ha hecho una deshumanización bastante salvaje del personaje por parte de la derecha y con la ayuda de gran parte de los medios de comunicación. Y Ayuso vive de eso, de alimentar esa deshumanización, de insultar permanentemente al presidente del Gobierno, y ella acapara votos gracias a ese sentimiento que hay por parte de mucha gente, no tanto por las políticas que hace", asegura Gonzalo Miró.

El periodista y tertuliano de Atresmedia, que siempre ha sido muy crítico con la presidenta madrileña, también considera que este tipo de polémicas no afectarán al apoyo político que recibe Ayuso. "Sus comportamientos o sus actitudes le pasan muy poca factura, tienen muy poco coste. Yo creo que ahora mismo Ayuso ahora sale a Gran Vía, pega cuatro o cinco tiros y no le supondría ningún coste. Esto va a ser un poco más de lo mismo. Ella no gana votos con esto pero tampoco los pierde", sentencia.