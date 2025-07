Máximo Pradera se suelta la lengua contra la 'bofetada' del contrato de Noelia Núñez en Mediaset: "La indignidad"

Si hay alguien que se ha convertido en el tema de conversación de los últimos días ha sido Noelia Núñez tras haberle pillado que falseó su currículum asegurando que tenía tres carreras. Tras esta mentira que ella ha tachado de "error" en sus entrevistas, la política del PP ha conseguido fichar por el programa de Nacho Abad. Algo que ha indignado a rostros como Rayden o Máximo Pradera.

Así, el periodista y quién fuera presentador de 'Lo + plus' en Canal +, no ha dudado en hacer una profunda reflexión en un hilo de "X" sobre lo que supone el fichaje de Mediaset y 'En boca de todos' a alguien como Noelia Núñez tras demostrarse que mintió y falseó su currículum al asegurar que era licenciada en Derecho, graduada en Filología Hispánica y diplomada en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Tres carreras que empezó pero que no acabó y por tanto no tiene ningún título.

"El Espectáculo de la Indignidad: Cuando la Mentira Cotiza al Alza", empieza sentenciando Máximo Pradera mencionando a Miguel Tellado, actual secretario general del PP. "El fichaje de Noelia Núñez por Mediaset, tan solo un día después de su dimisión del Partido Popular por falsear su currículum y engañar al parlamento de su país, es una bofetada a la meritocracia, a la decencia y, en última instancia, a la inteligencia del público", denuncia.

"Es la cristalización de una perversa lógica mediática donde la controversia y el escándalo se convierten en el pasaporte más rápido y eficaz a la relevancia, sin importar el origen de esa notoriedad", prosigue señalando. "Lo que vemos no es la contratación de una politóloga, una abogada o una filóloga —profesiones que Núñez pretendió ostentar sin la más mínima credencial—, sino la de una "personaje". Su valor radica precisamente en el eco de su caída, en el morbo de una confesión que, lejos de hundirla en el ostracismo merecido, la catapulta a la pequeña pantalla", asevera Máximo Pradera.

Máximo Pradera, claro y rotundo contra el fichaje de Noelia Núñez por Mediaset: "Vende el circo"

Asimismo, el colaborador de 'A vivir que son dos días' en la Cadena SER sentencia que este fichaje de Mediaset a Noelia Núñez es "una burla para todos aquellos que dedican años de esfuerzo y estudio para construir una carrera legítima, solo para ver cómo la notoriedad efímera de un fraude les pasa por delante". "Mediaset, al incorporar a Núñez a 'En boca de todos', no solo blanquea su comportamiento, sino que lo celebra. Le otorga una plataforma para reescribir su narrativa, para victimizarse o para, peor aún, normalizar el engaño como una estrategia viable para alcanzar la fama", añade al respecto.

Para Máximo Pradera con esta decisión "se alimenta la idea de que cualquier medio, por inmoral que sea, es válido para conseguir un sitio en el olimpo mediático. "Total, si te pillan, ¡te contratan!", parece ser el nuevo lema". Y además deja claro lo que piensa de la televisión: "Esta decisión editorial no es ingenua, es una declaración de principios: en la televisión actual, la ética y la preparación son meros accesorios. Lo que vende es el circo, la polémica barata y la capacidad de generar clics y comentarios, incluso si se basan en la indignación. Noelia Núñez no ha sido contratada por sus conocimientos o su experiencia contrastada, sino por la bochornosa resonancia de su mentira recién expuesta. Y eso, en un país que clama por la regeneración política y social, es simple y llanamente deplorable", concluye.

