Jacob Petrus pega un corte a Broncano cuando saca a la palestra a Sánchez en 'La Revuelta': "No saques el tema"

Jacob Petrus ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' para celebrar las 12 temporadas de 'Aquí la Tierra' en TVE, que ha superado las 3.100 emisiones este 2026. Y durante su encuentro con David Broncano, el geógrafo especializado en climatología ha terminado frenando al presentador por un delicado tema que ha sacado a relucir, limitándose a desmontar algunos de los mitos más extendidos sobre el clima.

"Sabéis que normalmente las lenticulares aparecen siempre cuando hay una gran cordillera", trataba de explicar el conductor de 'Aquí la Tierra' después de que Broncano y su equipo mostrasen en pantalla una peculiar formación de nubes preguntándole por el origen de dicho fenómeno. "Eso es lo que dejan los aviones al pasar", advertían entonces sin dejarle terminar.

Jacob Petrus desmonta en 'La Revuelta' una de las mayores polémicas sobre el clima: "Es complicado"

Y por más que Jacob Petrus intentaba finalizar su explicación sobre el fenómeno, los apuntes en el plató de 'La Revuelta' no cesaban. "¿Y las rayas esas que hay así por el cielo? ¿Esas quién las hace?", ha preguntado Grison de fondo, dando pista libre al conductor de 'La Revuelta' para lanzar una broma. "Eso Pedro Sánchez, que nos está fumigando a todos", señalaba entre risas el humorista.

La teoría conspirativa de los chemtrails



No, nos fuñigan 😅 Increíble tener que explicar estas cosas todavía #LaRevuelta @jacobpetrus_tve pic.twitter.com/B9S3xBGqow — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2026

"No saques el tema", le ha advertido entonces el geógrafo, subrayando que se trata de un fenómeno complejo de explicar y que a menudo causa polémica. "Es complicadísimo eso. Hay mucha polémica con eso", explicaba entonces el rostro de La 1 mientras Broncano trataba de interrogarle por las críticas que reciben en 'Aquí la Tierra'.

"¿Os dicen cosas en el programa no? Cuando no decís que nos estáis fumigando", insistía el comunicador sin éxito. "Nos dicen mucho, sobre todo cuando enseñamos una imagen en la que hay una estela de condensación", ha señalado entonces el invitado. "El vapor de agua de los aviones una vez expulsado en las capas altas de la atmósfera, al enfriarse, lo que hace es generar pequeñas gotitas de hielo que son las que nosotros vemos", aclaraba entonces.

"Lo que me llama la atención de esta polémica oscura de 'se puede manipular el clima' es que no hace falta. El clima ya lo manipulamos aunque no queramos con las estelas de condensación. El hecho de añadir nubes al cielo de una forma artificial lo que hace es variar unque sea muy poco las temperaturas", terminaba señalando Jacob Petrus.