Lluvia de críticas a 'La Revuelta' por lo que ha hecho con los ganadores del Benidorm Fest 2026 en su despedida

Tony Grox y Lucycalys han aterrizado en 'La Revuelta' este miércoles casi una semana después de alzarse con el primer premio en el Benidorm Fest 2026. David Broncano ha recibido al dúo gaditano en la recta final de la noche tras una extensa entrevista al cómico Juan Dávila. Y precisamente muchos espectadores han tomado las redes para quejarse del reducido tiempo que han otorgado a los intérpretes de 'T amaré', que apenas han conversado con el presentador antes de actuar.
"Hay una actuación musical para acabar el programa, los flamantes ganadores de Eurovisión...", ha comentado algo confundido el conductor de 'La Revuelta' ignorando que este año el festival de TVE se ha mantenido independientemente de nuestra histórica retirada del certamen europeo. "Ahora por motivos nobles no te lleva a Eurovisión pero te lleva a ganar el concurso y venir aquí entre otras cosas", aclaraba el humorista dando la bienvenida al dúo.
Aluvión de críticas a 'La Revuelta' por la fugaz visita de Tony Grox y Lucycalys tras ganar el Benidorm Fest 2026
Y durante los escasos minutos que Tony Grox y Lucycalys han podido charlar con David Broncano antes de despedir 'La Revuelta', el presentador se ha limitado a preguntarles por el premio, "Claro las preguntas clásicas con vosotros... Si venís hace una semanas sería muy distinto a ahora porque justo os acaba de entrar un buen dinero", advertía el humorista. "Bueno todavía no ha llegado", ha explicado entonces el productor de 'T amaré'. "A mí ahora mismo me da para unas pipas y un Monster", añadía la intérprete entre risas.
Ha sido entonces cuando el presentador ha despachado la corta entrevista para dar paso a la actuación en directo del tema ganador del Benidorm Fest 2026. Un gesto que no ha gustado demasiado a los espectadores, que esperaban una entrevista de mayor duración al dúo tras su victoria en el festival."Es una vergüenza que estén súper poco. A un producto de la cadena no se le da tan poco espacio", ha señalado un usuario en X.
Cabe recordad que Melody acudió al espacio de La 1 el lunes siguiente a su victoria en el Benidorm Fest y contó con una entrevista completa. "Me parece triste el protagonismo a este señor y que los ganadores del Benidorm Fest vayan a estar 3 minutos", ha añadido otro espectador en referencia a la extensa entrevista previa. "Una hora de programa para que sea una actuación musical", ha comentado otro espectador decepcionado, pues no se había especificado que únicamente iban a actuar.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.