Lluvia de críticas a 'La Revuelta' por lo que ha hecho con los ganadores del Benidorm Fest 2026 en su despedida

Tony Grox y Lucycalys han aterrizado en 'La Revuelta' este miércoles casi una semana después de alzarse con el primer premio en el Benidorm Fest 2026. David Broncano ha recibido al dúo gaditano en la recta final de la noche tras una extensa entrevista al cómico Juan Dávila. Y precisamente muchos espectadores han tomado las redes para quejarse del reducido tiempo que han otorgado a los intérpretes de 'T amaré', que apenas han conversado con el presentador antes de actuar.

"Hay una actuación musical para acabar el programa, los flamantes ganadores de Eurovisión...", ha comentado algo confundido el conductor de 'La Revuelta' ignorando que este año el festival de TVE se ha mantenido independientemente de nuestra histórica retirada del certamen europeo. "Ahora por motivos nobles no te lleva a Eurovisión pero te lleva a ganar el concurso y venir aquí entre otras cosas", aclaraba el humorista dando la bienvenida al dúo.

Aluvión de críticas a 'La Revuelta' por la fugaz visita de Tony Grox y Lucycalys tras ganar el Benidorm Fest 2026

Y durante los escasos minutos que Tony Grox y Lucycalys han podido charlar con David Broncano antes de despedir 'La Revuelta', el presentador se ha limitado a preguntarles por el premio, "Claro las preguntas clásicas con vosotros... Si venís hace una semanas sería muy distinto a ahora porque justo os acaba de entrar un buen dinero", advertía el humorista. "Bueno todavía no ha llegado", ha explicado entonces el productor de 'T amaré'. "A mí ahora mismo me da para unas pipas y un Monster", añadía la intérprete entre risas.

Ha sido entonces cuando el presentador ha despachado la corta entrevista para dar paso a la actuación en directo del tema ganador del Benidorm Fest 2026. Un gesto que no ha gustado demasiado a los espectadores, que esperaban una entrevista de mayor duración al dúo tras su victoria en el festival."Es una vergüenza que estén súper poco. A un producto de la cadena no se le da tan poco espacio", ha señalado un usuario en X.

Cabe recordad que Melody acudió al espacio de La 1 el lunes siguiente a su victoria en el Benidorm Fest y contó con una entrevista completa. "Me parece triste el protagonismo a este señor y que los ganadores del Benidorm Fest vayan a estar 3 minutos", ha añadido otro espectador en referencia a la extensa entrevista previa. "Una hora de programa para que sea una actuación musical", ha comentado otro espectador decepcionado, pues no se había especificado que únicamente iban a actuar.

Que inviten a los ganadores del #BenidormFest a #LaRevuelta es un sí, por supuesto



Ahora, ya que los invitas dedícale más de 3 minutos, más después de llevar todo el programa rellenando



Es muy importante cuidar el producto en todas partes — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) February 18, 2026

Pero no les van a entrevistar? Deberían de haber sido los invitado principales #LaRevuelta — Wintermichi ❄️⛄️ (@Euromichi) February 18, 2026

Es una vergüenza que estén super poco. A un producto de la cadena no se le da tan poco espacio #LaRevuelta — María 🌸 (@mariahgar04) February 18, 2026

Ah que no los van entrevistar 🤡 #LaRevuelta — | ★pablico★ | (@El_Mustio_) February 18, 2026

Qué vergüenza que da este programa y que les den solo 1 minuto de mierda a Tony y Lucy.... EN FIN 💀#LaRevuelta — Khal 💫 (@PuraSombra_) February 18, 2026

Me parece triste el protagonismo a este señor y que los ganadores del BenidormFest vayan a estar 3 minutos. #LaRevuelta — 🌊 Naxiss 🦍 (@Dolce_Naxiss) February 18, 2026

Vaya payasos los del programa dejando solo cinco minutos a los ganadores del Benidorm y al pesado este una hora #LaRevuelta — Alfonso Gómez (@fonsogomezz) February 18, 2026

#LaRevuelta tratando mal la marca Benidorm Fest... Ahí se nota Broncano el interés y las ganas que tiene por el festival. — Magic Garden (@Garde65240Magic) February 18, 2026

Pensaba que Tony Grox y Lucycalys tendrían entrevista... no que iban solo a cantar el último minuto de programa... #LaRevuelta — Eurovision Stan (@Stan_Eurovision) February 18, 2026

Una hora de programa para que sea una actuación musical 🥲 #Larevuelta — d 🇫🇮 (@dvdgtos) February 18, 2026

Que vergüenza lo que nos han hecho a la audiencia... #LaRevuelta . Más motivo para dejar ya de ver el programa. Anunciando que venían los ganadores del Benidorm Fest y dejándolos al final haciendo relleno y alargando. — Magic Garden (@Garde65240Magic) February 18, 2026

De vergüenza qu solo estén 5 segundos #LaRevuelta — María 🌸 (@mariahgar04) February 18, 2026

La entrevista de Toni Grox y Lucycalys en #LaRevuelta pic.twitter.com/5XUZjBtn0B — Kevin Tage (@kevintagees) February 18, 2026

cómo va a ganar repercusión el festival si tratan en la cadena tan mal el producto... no explicando nada, dandoles 5 minutos... #LaRevuelta — bertolín (@bertoono) February 18, 2026

Merecían más tiempo en pantalla en #LaRevuelta pic.twitter.com/SYVEuEm5TN — Billyel Friedmann 🇵🇸🇬🇱🇱🇧🇦🇲🇺🇦 (@elbillyel) February 18, 2026

Gracias por invitarles pero no entiendo haber despachado tan rápido a los ganadores del #BenidormFest.

Con la que liasteis con Melody... Si ese era el tratamiento que iba a recibir... Casi que la entiendo.#LaRevuelta @lalachus2 @MariaEizaguirre — Àngel (@angel_simon) February 18, 2026

Yo les hubiera dado un poco más de tiempo a Tony y Lucy #LaRevuelta — n i a 🌅 | 🇦🇲🇵🇸 | 🇸🇮🇮🇪🇳🇱🇪🇸🇮🇸 (@aniaot_esc) February 18, 2026

Menuda forma de tratar a los ganadores del Benidorm Fest, uno de los supuestos grandes proyectos de TVE, los sacan a las 11 de la noche y a despacharlos en 5 minutos… #LaRevuelta — Miguel. (@miguelahc992) February 18, 2026

Que levante la mano quien ha visto el programa solo por verlos a ellos 🖐️ #LaRevuelta pic.twitter.com/yUO4Gji4ee — Plata (@AbelPlata) February 18, 2026