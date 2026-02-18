Tras recibir a Clara Galle y Paula Usero después de una baja de última hora, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. David Broncano se reencontró con el dúo de actrices tras la repentina cancelación de su entrevista con dos actores internacionales que había adelantado a principios de semana. Las viejas amigas del programa acudieron al espacio de La 1 para presentar su nueva serie 'Esa noche'.

La visita improvisada del dúo de actrices se tradujo en un 10.4% de share y 1.312.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió anotar un 12.8% de share y 1.613.000 espectadores gracias a la visita de Los Chunguitos. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 8% de cuota de pantalla y 1.004.000 espectadores en el access prime time de Telecinco.

Tony Grox y Lucycalys, los invitados de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy miércoles, 18 de febrero 'La Revuelta' como invitados? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Emiliano García-Page, que regresará al espacio de Antena 3 para analizar la actualidad política junto a Pablo Motos. Por su parte, David Broncano recibirá a los ganadores del Benidorm Fest 2026.

Tras alzarse como los ganadores de la edición de este año, Tony Grox y Lucycalys acudirán a 'La Revuelta' este miércoles para celebrar junto al humorista su triunfo en el festival con su tema 'T amaré', que terminó imponiéndose a otras candidaturas favoritas del Benidorm Fest como Asha o Rosalinda Galán, que ocuparon el segundo y tercer puesto con 144 y 140 puntos respectivamente frente a los 166 que garantizaron al dúo gaditano la victoria.

Al igual que Melody acudió al programa de David Broncano el año pasado días después de su triunfo en el Benidorm Fest, el dúo ganador de los 150.000 euros de premio se sentará por primera vez este miércoles en 'La Revuelta' junto al renovado trofeo del festival, que desde esta edición se aleja del micrófono de bronce con alusiones a Eurovisión, apostando por la figura de una sirena.

Juan Dávila, el segundo invitado de la noche

El cómico visitará por primera vez 'La Revuelta' para presentar los últimos espectáculos de su exitosa gira 'El palacio del pecado'. A su vez, desvelará todos los detalles de 'Castigo divino', la nueva película que protagoniza junto a Natalia Rodríguez Y Lolita Flores que ya se ha estrenado en las salas de cine.