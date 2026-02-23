El rostro de 'El Intermedio' que va hoy de invitado a 'La Revuelta' y traiciona a Wyoming este lunes 23 de febrero

Tras recibir a Jacob Petrus y a Hijos de la Ruina el pasado jueves, 'La Revuelta' de David Broncano regresa este lunes a la parrilla de La 1 para abrir la semana por todo lo alto.

La visita del presentador de 'Aquí la tierra' y del grupo de raperos llevó al programa de David Broncano a anotar un 11,7% y 1.423.000 espectadores frente al 14,7% y 1.857.000 espectadores que marcó 'El Hormiguero' con su entrevista a Elena Furiase.

Joaquín Reyes, invitado de 'La Revuelta' este lunes

¿Pero quién visita hoy lunes, 23 de febrero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a los futbolistas del F.C. Barcelona Pedri y Ferrán Torres, después de cancelar su visita el pasado mes de septiembre. Mientras, David Broncano recibirá al actor y humorista Joaquín Reyes.

Así, el actor y director Joaquín Reyes volverá al plató de 'La Revuelta' siendo infiel a El Gran Wyoming y 'El Intermedio', programa en el que colabora actualmente. En su nueva visita a 'La Revuelta', Joaquín Reyes presenta su nueva obra de teatro, La verdad, un texto de Florian Zeller de l’Académie Française en el que comparte elenco con Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot bajo la dirección de Juan Carlos Fisher.

Además, el creador de lo chanante regresa a RTVE como presentador al frente de 'Aprobado en historia', un programa de divulgación histórica con el humor como seña de identidad. Por si fuera poco, también acaba de estrenar 'Rafaela y su loco mundo', la nueva ficción de atresplayer con Arturo Valls, Carlos Areces, Aníbal Gómez e Ingrid García-Jonson.