Desvelados los 6 invitados de 'El Hormiguero' la próxima semana del 23 al 26 de febrero contra 'La Revuelta'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 23 al jueves 26 de febrero a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió a Hovik Keuchkerian, se reencontró con Los Chunguitos, volvió a analizar la actualidad política junto a Emiliano García-Page y despidió la semana por todo lo alto con la visita de Elena Furiase, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Pedri y Ferran Torres, que acudirán al espacio de Antena 3 tras hacerse con el título de campeones de la Supercopa de España con el FC Barcelona. El martes queda reservado para María Pombo y Pablo Castellano, que presentarán la nueva temporada de su docurreality.

El miércoles llega el turno de Sandra Golpe, que celebrará junto a Pablo Motos los ocho años de liderazgo absoluto de 'Antena 3 Noticias'. El jueves, Dani Martínez será el encargado de cerrar la semana de entrevistas desvelando todos los detalles de su nuevo monólogo 'Remember'.

Lunes 23 - Pedri y Ferran Torres

El lunes, Pedri y Ferran Torres pasarán por la mesa de 'El Hormiguero' poco después de hacerse con el trofeo de la Supercopa de España 2026 junto al FC Barcelona. El dúo de futbolistas visitará por primera vez juntos el espacio de Antena 3 para charlar sobre la temporada deportiva y el próximo Mundial de futbol, que tendrá lugar en junio.

Martes 24 - María Pombo y Pablo Castellano

El martes, María Pombo y Pablo Castellano acudirán al programa de las hormigas para presentar la nueva temporada de 'Pombo', su docurreality que se estrenará ese mismo martes con todas sus nuevas entregas en la plataforma Prime Video después de años paralizado.

Miércoles 25 - Sandra Golpe

El miércoles llega el turno de Sandra Golpe, que visitará 'El Hormiguero' con motivo de los datos de audiencia del informativo que presenta y dirige al mediodía. La periodista se reencontrará con Pablo Motos para celebrar el octavo año de liderazgo absoluto de 'Antena 3 Noticias' en su franja.

Jueves 26 - Dani Martínez

El jueves, Dani Martínez será el encargado de cerrar la semana de entrevistas desvelando todos los detalles de su nuevo espectáculo, su monólogo 'Remember'. Así, el humorista repasará todos los detalles de esta nueva función, que se centra en un viaje en el tiempo de 2050 al presente para hablar con el público sobre todas las cosas que han cambiado y lo que no se puede olvidar de cara al mañana.