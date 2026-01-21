Sandra Golpe da una respuesta inapelable a los que acusan a 'Antena 3 Noticias' de ser de derechas

'Antena 3 Noticias' continúa consolidándose como el espacio informativo de referencia de nuestro país, más aún tras batir récords con su cobertura del trágico accidente ferroviario en Adamuz durante el inicio de esta semana. Sandra Golpe consiguió reunir a más de 2,5 millones de espectadores durante la entrega del pasado lunes con un 23,8% de share, firmando la entrega más vista de los últimos tres años.

Ocupó el segundo puesto de lo más visto del día, tan solo tras la entrega de 'Antena 3 Noticias 2' encabezada por Vicente Vallés, que reunió a casi 2,8 millones de espectadores por la noche. Sin embargo, aunque los datos respaldan la calidad y el rigor de Atresmedia, hay quiénes ponen en duda los contenidos del informativo de Antena 3, acusándolos a menudo de un sesgo político inclinado a los partidos de derecha.

Sandra Golpe deja clara la línea editorial de 'Antena 3 Noticias': "Somos los más centrados"

Así se lo expresó Roberto Cámara a la propia Sandra Golpe durante su entrevista en 'Cara a cara', donde reflexionaron sobre el peso de la ideología en los contenidos informativos. "Se dice que vuestros informativos están más en el centro derecha que en otra dirección", le advirtió el presentador durante su encuentro el pasado diciembre.

"Antena 3 Noticias' tiene el honor de contar con los informativos más vistos de este país", comenzó subrayando entonces la presentadora, celebrando el éxito de los informativos que encabeza en la edición de mediodía. "Creo que somos los más centrados, si quieres que te diga la verdad", señalaba entonces, desmintiendo cualquier tipo de sesgo ideológico y defendiendo la independencia de su línea editorial.

"La esencia de nuestro informativo es contar todo lo que es noticia y, a las 15.00 horas, intentar profundizar en los problemas de los españoles. No es un informativo especialmente enfocado a un lado u otro, te lo digo de corazón", continuó explicando Sandra Golpe. "Soy partidaria de mantener una distancia terapéutica con los políticos. Ni siquiera voto. Y no lo haré mientras haga información política", desveló la presentadora también durante una entrevista para El Español.

La periodista también se pronunció sobre la vital necesidad de distinguir los canales de información con profesionales de los divulgadores en redes sociales e influencers. "Hay que diferenciar lo que nosotros hacemos, que es información contrastada y veraz, de lo que puedes encontrarte en redes que a veces no se contrasta ni se verifica y que, por tanto, no es información. Hay que dejar claro que para informarse hay que ir a los medios tradicionales", sentenció durante su entrevista.