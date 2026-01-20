Atresmedia bate récords con sus 'Noticias': Vallés y Sandra Golpe, lo más visto en TV mientras La Sexta se dispara a máximos

Atresmedia demostró una vez más ser referencia informativa para la audiencia en una jornada en la que se disparó el consumo de información notablemente a raíz de la tragedia ferroviaria de Adamuz. De hecho, fue el lunes con más espectadores del presente curso 2025/2026.

Para empezar, hay que destacar que Antena 3, que promedió un 13,7% en el día, una décima menos que La 1 de RTVE (13,8%), se llevó el podio entre las dos ediciones de las 'Noticias' y 'Pasapalabra', que registró un máximo de temporada en espectadores con casi 2,3 millones (20,5%). Aplastó a 'Allá tú' (7,3%) en Telecinco.

Centrándonos específicamente en la apuesta informativa, 'Antena 3 Noticias 2' con Vicente Vallés y Esther Vaquero fue lo más visto de la jornada con casi 2,8 millones de seguidores de media y un espectacular 21% de share. Es la emisión más vista en dos años y triplicó a 'Informativos Telecinco 21H' (7,5%).

Le siguió 'Antena 3 Noticias 1' con Sandra Golpe al reunir más de 2,5 millones de fieles, siendo también la entrega más consumida de los últimos tres años. Significó un desorbitado 23,8% de cuota de pantalla, lo más competitivo del canal en el día. Mientras, 'Informativos Telecinco 15H' se quedó en el unidígito (9,8%).

Por la noche, el especial informativo con Vicente Vallés en prime time, que reemplazó a 'El Hormiguero' y 'Renacer' y que se prolongó hasta la medianoche, también fue líder de audiencia con un 11,5% de share y congregando a más de 1,2 millones de espectadores.

Por otro lado, 'Espejo Público', con su edición especial y extendida, firmó un 13,3% y concitó a cerca de medio millón de espectadores, anotando así la segunda cuota más alta de la temporada y su entrega más vista desde abril de 2025. Se impuso a su rival directo, 'El programa de Ana Rosa' (12,3%), en un punto.

La Sexta también reporta grandes datos a Atresmedia

En cuanto a La Sexta, también reportó grandes datos y algún récord al grupo audiovisual. 'Al Rojo Vivo', con una versión extendida con el minuto a minuto del siniestro, obtuvo su lunes más visto del curso y desde abril con un 8,3% de cuota y 454 mil telespectadores.

Las dos ediciones de las noticias, lo más visto de la cadena este lunes, firmaron máximos de temporada. 'La Sexta Noticias 14 horas' con Helena Resano registró un 9% y más de 800 mil espectadores, siendo la emisión más seguida del curso actual.

Por su parte, 'La Sexta Noticias 20 horas' con Rodrigo Blázquez sobrepasó la barrera del millón de televidentes, lo que se tradujo en un récord en miles no solo de la temporada sino desde noviembre de 2024. En cuota de pantalla promedió un gran 10% frente al 5,5% de 'Noticias Cuatro'.

'Más vale tarde' con Iñaki López y Cristina Pardo también alcanzó máximo en lunes con un 7,6% de share y el programa con más televidentes congregados del curso con más 600 mil, situándose así entre lo más visto de La Sexta junto a los informativos.