Sandra Golpe ha dado este martes una de esas noticias que nadie quiere dar y más si tiene que ver con alguien a quién se quiere. Y es que la presentadora de 'Antena 3 Noticias 1' ha tenido que despedirse de un compañero de los informativos de Antena 3 que ha fallecido de forma repentina.

"Es muy difícil para nosotros decirle adiós, de repente. Nos ha dejado nuestro compañero Gabriel Relaño y estamos rotos. Se va una gran persona y un periodista, les aseguro, espectacular. Un abrazo inmenso desde aquí, de toda esta redacción, para su familia. Gabi, te queremos", decía Sandra Golpe con la voz encogida y muy emocionada.

Justo después, 'Antena 3 Noticias' ofrecía un vídeo recopilatorio de algunos de los reportajes que había realizado el redactor. "Más que periodista, le gustaba llamarse contador de historias. Y más lejos, o más cerca, siempre sabía mirar, empatizar, descubrir y contar esas historias. Amaba la cultura, el periodismo más social y el periodismo de investigación porque antes que nada le apasionaba la realidad", destacaba un compañero en el vídeo.

"En sus casi 30 años de carrera siempre supo preguntar, escuchar, sacarle punta a cualquier imagen o detalle y luego poner voz y arte a todo tipo de noticias. Y echar el lazo incluso a los reporteros. Así era el Gabriel Relaño conocido por ustedes, por los espectadores. Detrás de cámaras, para nosotros era simplemente Gabi, un compañero brillante, enciclopedia humana, sensible, de fina ironía y humor descacharrante y contagioso", proseguía narrando el redactor. "Y sobre todo era un amigo, hijo, hermano y padre muy querido. Descansa en paz", añadía mientras sonaba una versión del "A mi manera" de Frank Sinatra.

Cabe decir que tras el vídeo, Sandra Golpe no volvió a aparecer en pantalla para despedirse de los espectadores y 'Antena 3 Noticias' optó por concluir el informativo de este martes con esa pieza de homenaje a su recién fallecido compañero. Quizás también porque la presentadora estaba muy emocionada tras esta triste noticia que le toca de cerca.

Gabriel Relaño, el "contador de historias" de 'Antena 3 Noticias'

Nacido en Marmolejo (Jaén), creció entre Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. Cruzó Despeñaperros para estudiar la profesión con la que siempre soñó y, como él mismo decía, le tocó "la lotería de poder trabajar en lo que me gustaba". En sus casi 30 años de carrera, Gabriel Relaño viajó por todo el mundo como reportero de 'Antena 3 Noticias' desde el Polo Norte a desiertos y zonas de conflicto, entre otros lugares.

Gracias a su trabajo en 'Antena 3 Noticias' encontró el espacio desde el que seguir haciendo lo que más le apasionaba: contar la realidad porque según confiesan sus compañeros él más que periodista se definía como "contador de historias" porque le apasionaba hablar con la gente.