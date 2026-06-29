Mónica Carrillo aclara su estado de salud tras el percance por el que desapareció de 'Antena 3 Noticias' este domingo

La presentadora Mónica Carrillo ha hecho saltar todas las alarmas con la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram en la que se la ha podido ver en el hospital por un pequeño percance. Algo que llega después de que este domingo la periodista no estuviera en su puesto en 'Antena 3 Noticias' junto a Matías Prats.

Y es que después de haber presentado con total normalidad el sábado, el domingo Mónica Carrillo se ausentaba de las ediciones del fin de semana de 'Antena 3 Noticias' dejando solo al veterano comunicador por sorpresa.

Ahora hemos sabido cuál puede ser el motivo por el que Mónica Carrillo se ausentó el domingo y es que tuvo que acudir al hospital después de un pequeño incidente con su pie. La periodista sufre un pequeño esguince tal y como ha contado en sus redes sociales.

En el post que ha colgado en Instagram se ve un vídeo del sábado junto a Matías Prats en el que ya se la ve cojeando. "Está lesionada", asegura Matías Prats. "Soy un flamenco", bromea por su parte Carrillo al mostrarse solo sujetándose con un pie descalzo mientras lleva la otra pierna a la pata coja como si fuera un flamenco.

En otra imagen se la ve en silla de ruedas y en otra con una venda. "Mi esguince y yo os mandamos besos", escribía en un story de Instagram mientras en otro se veía la palabra "domingo" junto a la imagen de su pie vendado.

"Esguince para empezar el verano. 💦 Os espero el fin de semana, sentadita y sin tacones, eso sí", termina diciendo en el post que ha colgado en Instagram con el que anuncia que seguirá al frente de 'Antena 3 Noticias' aunque lo hará sentada y sin tacones.