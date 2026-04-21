Cuántos programas tiene 'Cara al show' con Marc Giró, plan de emisión en La Sexta y lista de colaboradores

Tras una intensa promoción, Marc Giró llega este martes al prime time de La Sexta con 'Cara al show', un programa que supone una continuidad y una evolución del 'Late Xou' que presentaba en TVE hasta su salto a Atresmedia.

Una de las grandes diferencias de 'Cara al show' con respecto a su etapa en TVE es que ahora parece que el formato tendrá continuidad en la parrilla de La Sexta durante todo el año. Y es que precisamente ese fue uno de los motivos que llevó a Marc Giró a fichar por Atresmedia y dejar RTVE, que su programa puede tener continuidad y por ende pagar mejor a su equipo.

Así, a la pregunta de El Televisero sobre si 'Cara al show' sería un formato cerrado con un número de entregas pactado como otros programas, desde Atresmedia fueron muy claros. "La intención de La Sexta es que sea un programa semanal y esto va a depender de ellos y de sus períodos de descanso", aclaró Carmen Ferreiro, la directora de entretnimiento de Atresmedia.

"No, no vamos a descansar, somos clase trabajadora y no vamos a descansar ni un puto día. Es que me da igual aunque no me enchufen el cable voy a hacer el programa. Yo lo voy a hacer hasta que me jubile", apuntó por su parte Marc Giró con mucha sorna. "Es un programa de continuidad", sentenció la directiva.

Así es 'Cara al show' y sus colaboradores

'Cara al Show' es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abrirá con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevistará a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio contará con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.

El programa también incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró’s Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El espacio de 'Cara al Show', inspirado en los grandes late shows norteamericanos, será el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando una accesibilidad real para los invitados, y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad.