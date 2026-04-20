Estos son todos los invitados del estreno de 'Cara al show', el nuevo programa de Marc Giró en La Sexta

Ha llegado el día. Este próximo martes 21 de abril, después de 'El Intermedio', Marc Giró estrenará en La Sexta 'Cara al show'. Un programa que mantendrá prácticamente la misma estructura que 'Late Xou', el espacio que presentaba en Televisión Española hasta hace unos meses.

'Cara al show' combinará el análisis crítico y desenfadado de la actualidad con el humor y la música en directo. También mantendrá su clásico monólogo reivindicativo de apertura. Además, el espacio semanal contará con las colaboraciones de Yolanda Ramos, Pepe Colubi y Nacho Duato.

Cuando apenas faltan unas horas para que Marc Giró debute en La Sexta, la cadena ya ha dado a conocer los invitados que le acompañarán en su estreno. Lo ha hecho a través de un vídeo promocional en el que aparece el presentador en el ya famoso ascensor. Pero no está solo, junto a él, el dúo musical Estopa, quienes serán los padrinos de esta primera entrega.

También visitarán 'Cara al show' el actor y director Eduardo Casanova junto a Jordi Évole y la cómica y colaboradora del programa Yolanda Ramos. Y para concluir esta primera entrega de 'Cara al show' en La Sexta, el programa contará con la actuación de Chiara Oliver, una de las concursantes más reconocidas de 'OT 2023'.

✨🛗¡¡ARRIBA ASCENSHOW de @caraalshow con Marc Giró y los padrinos del programa @estopaoficial!!✨



También visitarán el programa Eduardo Casanova con @jordievole, Yolanda Ramos y la actuación de @chiaraoliver 💚



📍MARTES a las 23:00h en #laSexta y @atresplayer pic.twitter.com/0nsReeINv8 — laSexta (@laSextaTV) April 19, 2026

Así será 'Cara al show', el nuevo programa de Marc Giró

'Cara al show' es una producción de Atresmedia en colaboración con 'Minuto de Barras'. Además de en La Sexta, el programa también se podrá ver fuera de nuestras fronteras a través de Antena 3 Internacional y Atresplayer Internacional. Como ya era habitual en el programa de TVE, Marc Giró arrancará cada entrega con un monólogo reivindicativo en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Tras el monólogo, el presentador entrevistará a dos rostros muy conocidos del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio contará con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores, entre ellos Yolanda Ramos, el periodista y humorista Pepe Colubi, y el bailarín Nacho Duato.

También se incluirán las intervenciones improvisadas de 'Las Glorias Cabareteras' (Marta Bernal y Gloria Martínez), y la música en directo de la 'Giró's Boys Band', un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanc, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Como cierre, una actuación musical.