El Gran Wyoming ve lo que ha pasado en España tras la tragedia de Adamuz y pone el foco en un aspecto indudable

'El Intermedio' ha retomado sus emisiones este martes en La Sexta sumándose al luto nacional por la tragedia ferroviaria del pasado domingo en Adamuz, Córdoba. Así, el Gran Wyoming ha protagonizado un emotivo alegato para arrancar el programa, lanzando un mensaje de apoyo para las familias de los 42 fallecidos y las decenas de heridos tras la colisión de los dos trenes de alta velocidad.

"Hoy es un día difícil para hacer un programa de humor. Llevamos ya 48 horas conmocionados por el accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, que a estas horas ya deja 42 fallecidos mientras 39 personas continúan hospitalizadas", ha comenzado repasando el conductor de La Sexta, lamentando las descorazonadoras cifras tras la catástrofe que siguen aumentando conforme pasan los días.

El Gran Wyoming aplaude la actuación de los servicios de emergencia ante la tragedia ferroviaria en Adamuz: "Viendo la respuesta a esta desgracia, uno puede estar orgulloso"

"Así que lo primero es mandar todo nuestro apoyo y cariño tanto a los familiares de las víctimas como de los heridos. Parece imposible encontrar un poco de consuelo en medio de esta tragedia, pero los optimistas queremos fijarnos hoy en lo bien que responden en nuestro país los servicios públicos de emergencias", ha sentenciado el Gran Wyoming entonces, poniendo el foco en la calidad tras la actuación de los distintos cuerpos.

🔴 @sandrasabates11 comienza su repaso diario a la actualidad con la última hora del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, donde se cuentan ya 42 fallecidos. #elintermedio pic.twitter.com/ji6hnOPSyw — El Intermedio (@El_Intermedio) January 20, 2026

Así, el presentador no dudaba en aplaudir uno por uno a los actores involucrados en el rescate de los afectados. "Personal santiario, bomberos, polícia, guardia civil, UME. Desde el primer momento se pusieron manos a la obra para afrontar un rescate muy difícil. Sin duda con su acción salvaron muchas vidas. Estos profesionales pusieron todo su corazón, pero afortunadamente también contaban con los medios necesarios. Un número ingente de profesionales, ambulancias, quirófanos, coches de bomberos, grúas...", ha añadido.

"Sí, viendo la respuesta a esta desgracia uno puede estar orgulloso y feliz, aunque otros lo nieguen, de pagar impuestos. En el caso de González Amador, si quiere estar feliz por algo que piense que estamos en época de gripe y que Quirón se va a forrar con la facturación", bromeaba el Gran Wyoming en un intento de reconducir la emisión a su humor habitual, pero desistía rápidamente para dirigirse al público con un mensaje lleno de optimismo.

"Otra pequeña alegría que nos hemos llevado es ver cómo las administraciones están trabajando de manera conjunta sin tácticas partidistas. Todos los políticos parece que por fin van a una. Excepto algún partido ultra cuyo comportamiento analizaremos hoy en el programa y que no vamos a mencionar, es Vox", ha advertido el conductor de 'El Intermedio', sin ensuciar su aplauso a las distintas formaciones políticas.

Y el Gran Wyoming no ha dudado en pedir un aplauso para los vecinos del municipio. "Mención aparte merece la solidaridad de los vecinos de Adamuz. Ayudaron en los rescates, repartieron ropa y comida, abrieron sus casas a los viajeros, los hospitales de la zona de cola y por primera vez no era por listas de espera, sino por ciudadanos que querían donar sangre", aseveraba el comunicador con gesto serio.

"Pues sí, España es un gran país que está lleno de gente excepcional, aunque es algo que ya sabemos, una tragedia de estas características nos lo recuerda una vez más. Así que al menos quedémonos con ese consuelo porque yo hoy no os podré animar demasiado, tendremos un día con poco chiste", ha terminado subrayando el presentador.