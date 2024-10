Willy Toledo nos destapa la dureza del rodaje de 'La última noche en Tremor' en Netflix

Un músico y compositor atormentado se refugia en una localidad costera del norte para trabajar en su próxima obra, después de haber sufrido un traumático divorcio. Es el punto de partida de 'La Última Noche en Tremor', el nuevo thriller psicológico de Netflix creado por Oriol Paulo ('El Inocente', 'Los Renglones Torcidos de Dios'), que se basa en el libro homónimo de Mikel Santiago.

Álex, el personaje que interpreta Javier Rey, sufre un tremendo accidente que casi acaba con su vida y, a partir de ahí, comienza a tener visiones de terribles acontecimientos futuros. En mitad de ese caos emocional, se refugia en los únicos vecinos que tiene cerca, Leo y María, interpretados magistralmente por Willy Toledo y Pilar Castro, quienes nos han contado más detalles en exclusiva.

Pilar, Willy, ¿cómo definiríais 'La última noche en Tremor'?

WILLY - Pues yo creo que es una serie de género, thriller psicológico, con algo de gore también. Yo lo definiría así.

PILAR - Yo creo que es una serie de Oriol Paulo, que ya dice mucho. Yo creo que es un thriller psicológico, muy trepidante, con muchísimo misterio, con muchos giros y tremendamente sorprendente.

¿Cómo ha sido trabajar con Oriol como director?

WILLY - Ha sido fascinante. Por un lado durísimo, porque ha sido un rodaje duro, no porque esté Oriol, sino porque han sido ocho meses de rodaje. Ocho meses, y gran parte del rodaje ha sido nocturno, gran parte del rodaje ha sido con lluvia. Y luego que él es muy meticuloso, que rueda mucho, muchos planos y muchas tomas, y a veces para un actor puede ser un poco pesado esa mecánica de rodaje, porque es repetir, repetir y repetir.

Pero luego ves el resultado final y obviamente tiene tantos detalles a la hora de rodar... Porque es verdad que para la cantidad de planos que hay se ha rodado bastante rápido, porque son ocho capítulos de una hora y veinte algunos. Todos pasan de la hora. Entonces el metraje es gigantesco, son diez horas de serie. Pero ha sido apasionante y duro, las dos cosas.

PILAR - Sí, yo creo que Ori es un creador. Él llegaba al set con todo metido en su cabeza. Éramos todos un equipo, no solo el artístico, sino técnico, nos cogíamos de la mano e íbamos para adelante. Ha sido muy duro en muchas ocasiones, también han pasado cosas muy bonitas en el rodaje y luego era meternos para mí en un sitio que como actriz nunca había estado. Y te tenías que dejar en sus manos y abrazar su mundo. Entonces, bueno, pues ha habido de todo.

¿Qué temas de todos los que trata la serie os ha impactado más?

WILLY - Nada. Creo que puede haber actores o actrices que dicen 'Esta película me cambió la vida'. A mí no me ha pasado nunca. Ese es nuestro trabajo, meternos en un personaje y luego irte a tu casa y olvidarte. No, creo que como espectador sí, como espectador sí que te puede hacer reflexionar sobre la amistad, sobre el pasado, sobre el silencio respecto al pasado, sobre los traumas no resueltos. Pero creo que básicamente es una serie de entretenimiento, de intriga… Claro que va de eso. No creo que la serie tenga ninguna intención transformadora personalmente, ni a los que hemos trabajado en ella ni al público.

No te ha costado entonces salir del personaje.

WILLY - No me ha pasado nunca. No me ha pasado nunca. No. Es verdad que hay tantos métodos de trabajo para un actor como actores hay. Y cada uno tiene el suyo y hay gente que sí que se mete mucho en los personajes, que les cuesta salir de ellos después. Pero bueno, yo tengo otro método que es tan válido como cualquier otro. Hay gente a la que le sirve mucho relajar, gritar, moverse, antes de la toma. Y hay otros que no. Y hay otros actores que les cuesta llegar a casa, incluso que durante todo el rodaje, incluso en el comedor a la hora de comer, están en el personaje. Y bueno, hay algunos que les funciona de puta madre y hacen unos trabajazos increíbles.

PILAR - Para mí sí ha sido una serie muy intensa, muy física. Tenía momentos duros de frío, de lluvia, de permanecer muchas horas mojada, ensangrentada, y se alargó mucho. Y es verdad que a mí sí que me costó un poco salir de esa dinámica, porque además, la última temporada rodamos mucho de noche y a ver, yo tengo muy buen recuerdo de esta serie y para mí es algo especial esta serie, siempre va a ser un rodaje importante en mi vida, pero es verdad que también fue muy dura en muchos días. Entonces, bueno, a mí sí que me costó un poco volver a la normalidad después de esa cosa tan frenética y tan intensa.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Willy Toledo?

WILLY - Pilar y yo llevamos trabajando juntos desde la cuna, casi (risas)

PILAR - No, mi experiencia de trabajar con él siempre es increíble y… Willy tiene una cosa que es que es un maravilloso actor y, sobre todo, trabaja con muchísima verdad. Y es verdad que Willy tiene una cosa muy bonita, porque él con sus personajes es muy terrenal, pero luego es… A veces hay que decirle "Willy, ven aquí y tal", y yo soy al contrario. O sea, yo parezco muy terrenal, pero a veces a la hora de actuar me vuelo más... Y entonces ahí nos compenetramos muy bien en eso. Y no sé, tenemos un código muy parecido y nos conocemos muchísimo. Entonces, bueno, es una gozada viajar con él.

¿En qué secuencia la pasaste peor?

WILLY - En todas las que son físicas, a mí lo que más me gusta es largar texto. Entonces, todas las secuencias que son físicas. Por eso digo que expreso en todas las entrevistas mi admiración profunda por Javier Rey y por Pilar también, que ha tenido mucho trabajo físico también. Y cómo lo han llevado y cómo lo han sobrellevado. Y yo, que soy muy quejica... Mi pecado capital es la pereza. Y eso lo tengo claro. Y entonces, todo lo que es físico, aparte de que mi forma física es lamentable, a mí lo que me gusta de ser actor es coger un texto y decirlo. Es lo que más me interesa. El cine de acción como espectador no me interesa lo más mínimo.

PILAR - Porque te gusta mucho la palabra risas)

WILLY - A mí me gusta la palabra en general, en la vida. Me gusta leer, me gusta la poesía, me gustan las letras de las canciones. Soy un parlanchín. Y, sobre todo, me gusta un texto, hacer lo mío y decirlo. Y trabajar con mi compañero o mi compañera. Entonces, lo más difícil, que yo tampoco he tenido tantas, son las escenas más físicas. Yo soy lo contrario de Tom Cruise. A mí que me pongan un doble todo el rato.