Guillermo Toledo dispara contra Pablo Motos verbalizando lo que nadie se ha atrevido hasta ahora

Las presiones de Pablo Motos y su equipo sobre 'La Revuelta' estallaron por los aires este jueves cuando David Broncano dejó al descubierto toda la verdad. Y en las últimas horas, numerosos compañeros de profesión han suscrito las palabras del humorista, que señaló al programa de Antena 3 por su abuso de poder. Willy Toledo, enemigo declarado del programa de las hormigas, no ha dudado en condenar al valenciano con una dura sentencia.

Este jueves, el espacio de La 1 se veía obligado a acortar su emisión de forma excepcional debido al contratiempo de última hora de no poder recibir a su invitado de la noche, el piloto de Moto GP Jorge Martín. Una inesperada noticia que, según explicó el comunicador, llegó media hora antes de grabar. "Nos ha dicho lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas", explicó el de Jaén.

El conductor de 'La Revuelta' dejó así entrever las presiones por parte de Pablo Motos y su equipo para conservar la exclusividad de sus invitados, y confesó que llevaba ocurriendo años. Y Willy Toledo, que ha cargado en numerosas ocasiones contra el espacio de Antena 3, se ha sumado a la oleada de apoyo que David Broncano está recibiendo. En su caso, dedicando unas duras acusaciones al presentador de 'El Hormiguero'.

Willy Toledo condena a Pablo Motos y sus prácticas mafiosas: "Lo convierte en alguien muy peligroso"

"Sabíamos de su absoluta mediocridad intelectual, su indigencia cultural y sus métodos mafiosos. Ahora que pierde audiencia frente a Broncano, descubrimos que Motos es también un pobre acomplejado y un impotente", sentenció el actor en una publicación de 'X' ya eliminada, cargando de lleno contra el comunicador.

Publicación eliminada de Willy Toledo en 'X'

"Que además, sea un facha, lo convierte en alguien muy peligroso", terminó sentenciando Willy Toledo, que arremetió duramente hace pocas semanas contra el programa de las hormigas durante una entrevista para Los 40. "No me van a invitar y no iría en cualquier caso", adelantó el productor cuando le preguntaron si Motos le llevaría a su programa de entrevistas.

A su vez, insistió en que hay que hacer "boicot a ese señor" y aclaró el motivo por el que hace años sí que hizo una parada en el exitoso programa de Antena 3. "Yo estuve la tira de años, cuando Pablo Motos no tenía ese protagonismo y era todo más coral. Ha pasado de ser un programa de entretenimiento a ser un programa de propaganda ideológica de extrema derecha", aclaró Toledo.

El actor tacha de "fosa séptica" a 'El Hormiguero'

Tras borrar la publicación anterior, Willy Toledo optó por publicar un hilo de mensajes en "X" instando a los famosos a no ir a 'El Hormiguero'. "Una de las obligaciones contractuales que firmamos cuando hacemos una película o serie, es la de participar en su promoción. Todos asumimos que es parte de nuestro trabajo. A día de hoy, ni he visto ni nadie me ha hablado de contratos que obliguen a ir a un programa concreto", empieza diciendo.

"Sí me constan fuertes presiones para acudir a esa fosa séptica llamada @El_Hormiguero (la audiencia manda) pero a nadie le obligan. O, al menos, a nadie le pueden obligar", recalca el actor.

"Seguir acudiendo a la llamada de Pablo Motos, es legitimar voluntariamente a uno de los principales agentes de los que dispone la España más casposa, rancia, misógina, reaccionaria y mafiosa dentro del negocio del espectáculo", concluye Willy Toledo usando además uno de los hashtag que se ha movido desde el jueves "#NoSonHormigasSonSanguijuelas".

Una de las obligaciones contractuales que firmamos cuando hacemos una película o serie, es la de participar en su promoción. Todos asumimos que es parte de nuestro trabajo. A día de hoy, ni he visto ni nadie me ha hablado de contratos que obliguen a ir a un programa concreto. — Guillermo Toledo (@guillermoTM1959) November 22, 2024

Sí me constan fuertes presiones para acudir a esa fosa séptica llamada @El_Hormiguero (la audiencia manda) pero a nadie le obligan. O, al menos, a nadie le pueden obligar. — Guillermo Toledo (@guillermoTM1959) November 22, 2024