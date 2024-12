Guillermo Toledo se despacha en estos términos contra Almudena Ariza tras bloquearle en X

Si hay una corresponsal que se juega el tipo cada día en TVE es Almudena Ariza. Tras haber estado en la guerra de Ucrania o en Gaza, ahora la periodista se ha desplazado hasta Siria desde donde está narrando lo que está sucediendo en aquel país. Y tras compartir un vídeo junto a su cámara, Willy Toledo ha cargado contra ella.

Así, Almudena Ariza quiso mostrar hace unos días la cara de su cámara con el que ha estado en Siria para mostrar como se siente su compañero en esta cobertura. "Llevamos un día intenso y lleno de emociones, viviendo esta jornada histórica en #Siria. Mi compañero Nacho Cañizares y yo. Somos “el equipo de TVE” desplazado a #Damasco", empezaba escribiendo.

"A los cámaras, rara vez se les «pone cara» así que hemos roto la costumbre esta noche. Y he querido que os comparta cómo se siente", añadía Almudena Ariza junto al vídeo en el que aparece su cámara asegurando que "me tiembla la voz pero no por miedo, hemos pasado tanto estrés para poder salir en el 'Telediario'". "Ha salido gracias a Almudena y a la colaboración de Madrid. Hemos salido del hotel y hemos vivido un momento histórico en el que se estaban haciendo unas negociaciones de gente muy importante", aclaraba él.

Tras escuchar las palabras del cámara de TVE, Willy Toledo no se cortó nada en sentenciarle a él y a la propia Almudena. "Con esa información, un PERIODISTA, habría volado a dar la noticia. Vosotros, entre risitas, obedecéis al poder y calláis. Vergüenza", escribía el actor en su cuenta de "X" este domingo.

Y tras ello, el actor de 'La última noche en Tremor' no ha dudado en denunciar que Almudena Ariza le ha bloqueado por su crítica. "La señora @almuariza me ha bloqueado por este comentario al vergonzoso vídeo que ha compartido en su cuenta de tuiter que, sin duda, confirma que vivimos la Edad de Oro del periodismo", recalcaba.