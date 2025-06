Almudena Ariza lanza un comunicado urgente ante la petición de su despido de TVE como corresponsal

Almudena Ariza es una de las corresponsales más veteranas de Televisión Española. Desde hace un tiempo, la periodista se encuentra en Jerusalén cubriendo el conflicto en Oriente Medio. Pero, además, es muy activa en redes sociales, donde no duda en dar su opinión al respecto de lo que está ocurriendo en Gaza.

Ahora, la corresponsal ha defendido su labor informativa ante las acusaciones de parcialidad lanzadas por el periodista catalán y exjefe de prensa de Artur Mas Joan Maria Piqué, quien puso en entredicho su profesionalidad en el conflicto entre Israel y Palestina, llegando incluso a pedir su cese de la cadena pública. El origen fue un extenso hilo que publicó en su cuenta de X la periodista.

En uno de sus mensajes, Almudena Ariza explicaba que "el plan de partición de la ONU era profundamente injusto y fue impuesto sin acuerdo con los palestinos, que tenían mayoría demográfica y poseían la mayor parte de la tierra. Su rechazo no 'justifica' ninguna limpieza étnica posterior. Decir que 'Palestina quiere morir matando' es una frase deshumanizadora que ignora décadas de ocupación, colonización, bloqueo y represión".

"Además, Israel ha rechazado una paz real basada en el derecho internacional. Por ejemplo, sigue ampliando asentamientos ilegales. Hoy hablamos de crímenes de guerra y posible genocidio. Nada de lo ocurrido en 1947-48 justifica lo que está pasando en Gaza", escribía la periodista, abriendo así un debate con varios usuarios de la red social.

José Maria Piqué pide el cese de Almudena Ariza de TVE y ella se defiende

Sin embargo, este interesante análisis no gustó nada a José María Piqué, exresponsable de comunicación del Govern catalán, quien publicó otro mensaje en la misma red social exigiendo públicamente su dimisión como corresponsal de TVE. "Almudena: con este relato, ¿cómo pretendes que alguien crea que nade de lo que dices es mínimamente ecuánime? No dudo de tu honestidad, pero además debes aparentarla, como la mujer del César. Se te envía allá y se te paga con fondos públicos para que expliques la verdad, no tus discursos de activista", escribió Piqué en X.

"Has tomado partido por uno de los bandos y eso te incapacita como periodista. No estás en condiciones de ofrecer un relato imparcial. Totalmente fuera de lugar. La dirección de RTVE debería relevarte inmediatamente", añadía, pidiendo así al director de RTVE, José Pablo López, que tome medidas.

Almudena Ariza no tardaba en responder a José María Piqué. Y lo hacía defendiendo su labor informativa: "Yo no pudo ser neutral ante la masacre de civiles. Ningún periodista honesto debería serlo. Eso no es activismo, es ética profesional. Informar sobre crímenes y sufrimiento es una obligación, no es una opción. Y eso es precisamente lo que debe hacer un periodista de servicio público", sentenció la periodista en su cuenta de X. Un mensaje que fue muy aplaudido por los usuarios de la red social.

Yo no puedo ser neutral ante la masacre de civiles.

Ningún periodista honesto debería serlo.



Eso no es activismo, es ética profesional.

Informar sobre crímenes y sufrimiento civil es una obligación, no una opción.



Y eso es precisamente lo que debe hacer un periodista de… https://t.co/caOjhz2fZA — Almudena Ariza (@almuariza) June 9, 2025