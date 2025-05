Andreu Buenfuente no se deja nada en el tintero al opinar del rótulo de TVE sobre Israel y el televoto de Eurovisión

Andreu Buenafuente no evitó dedicar el monólogo de apertura de este jueves en 'Futuro Imperfecto' a uno de los debates del momento, la participación de Israel en el festival de Eurovisión. El presentador de La 1 reflexionó sobre la extendida polémica sobre el elevado puesto del país y sentenció de lleno el gesto de RTVE con su mensaje de apoyo a Palestina al inicio de la gran final del concurso.

"Antes que nada quiero decir que estoy orgulloso de pertenecer a una televisión pública como esta, que ante la amenaza de multa sí denunciaba un genocidio durante el festival no se amedrentó, y dio la cara con este rótulo", comenzó subrayando el humorista, sacando pecho por el movimiento del ente público el pasado sábado.

Andreu Buenafuente se revuelve contra Israel: "Denunciar un genocidio no es antisemitismo, es humanidad"

Así, Andreu Buenafuente no dudó en reflexionar ante su audiencia sobre el extendido debate sobre la supuesta politización del festival tras pedir la paz en Gaza. "A mí me representa y lo quería decir. Ya véis que llevo dos semanas en esta casa y hablo como si fuera Anne Igartiburu", comenzó bromeando el conductor de 'Futuro Imperfecto' antes de lanzar un dardo directo a los más críticos con los gestos de apoyo a la comunidad palestina.

"De todo lo sucedido, me llama la atención aquellos que dicen que protestar por lo que hace Israel es politizar. A ver, dos cosas, como si Eurovisión no hubiese estado alguna vez politizada. ¿Cómo explicamos que se haya expulsado a Rusia tras la invasión de Ucrania?", sentenció el humorista. Pero Buenafuente no se quedó ahí en su monumental repaso.

"Y dos, como si politizar fuera algo malo. Que algo esté politizado significa que ese algo nos preocupa. La gente buena normal aprovechamos los escaparates que tenemos para expresarnos. Eurovisión, pues Eurovisión", resolvió Andreu Buenafuente, que se pondría más serio para hablar sobre la situación de Gaza. "Denunciar un genocidio no es política ni antisemitismo, otra cosa que te tiran a la cara. No, es sencillamente humanidad", apuntó entre aplausos.

"Cuanto más lejos de Israel, mejor"

Fue entonces cuando puso el foco en uno de los entresijos del festival desconocido para muchos seguidores. "¿Sabéis que el principal patrocinador del festival es Moroccanoil? Una compañía de maquillaje israelí. Una empresa tan buena que sirve incluso para maquillar la verdad", señaló con sorna del presentador, que aprovecharía entonces para condenar el apoyo de los españoles a Israel a través del televoto durante la gran final.

"Hasta 13 países le dieron 12 puntos, entre ellos España... Bueno, aquí se consideró un voto en contra de Pedro Sánchez. Lo que me alucinó es que el sistema deja votar 20 veces a una misma persona, esto igual habría que revisarlo. Porque aquí en España hay gente que de tanto darle al botón acabó con una lesión de falange", esgrimió Andreu Buenafuente entre risas sobre el polémico televoto. "Creo que hemos quedado en un puesto bueno. Dices el 24, sí, cuanto más lejos de Israel, mejor ¿vale?", terminó sentenciando entre aplausos, haciendo referencia al antepenúltimo puesto de Melody.