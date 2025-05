Atronadora sentencia a 'Futuro Imperfecto', el nuevo programa de Andreu Buenafuente que ha estrenado TVE

Andreu Buenafuente ya se ha estrenado en TVE. Tras meses de rumores sobre el fichaje del cómico y presentador catalán por la cadena pública, su nuevo proyecto por fin ha visto la luz en La 1. Así, la cadena lanzaba este jueves 'Futuro imperfecto'.

Así, Andreu Buenafuente sigue los pasos de David Broncano y vuelve a la televisión nacional de la mano de TVE tras su paso por TV3 en los últimos tiempos después de haber dejado Movistar Plus+ donde formó tándem durante años con 'La Resistencia' con su 'Late Motiv'.

Con 'Futuro imperfecto', TVE completa su semana de estrenos después de la esperada llegada de 'La familia de la tele', su nuevo magacín de tarde con el equipo de 'Sálvame' y lanzar 'That's my jam: que el ritmo no pare', el show musical de Arturo Valls que también salta desde Movistar Plus+.

Andreu Buenafuente llegaba al prime time de La 1 con espacio semanal de comedia, producido por RTVE en colaboración con EL TERRAT (THE MEDIAPRO STUDIO), en el que el presentador a través de un monólogo continuo, dará su visión de los temas del mundo que le llaman la atención: un análisis irónico sobre la realidad cotidiana con el toque personal de Andreu y su equipo de guionistas.

Cada programa, de 60 minutos, concebido como un gran evento de momentos televisivos y donde puede pasar cualquier cosa, se grabará en el teatro de LaFACT de Terrassa con la participación de 700 personas de público, que aportarán su energía en vivo durante la grabación y convertirán cada entrega en un espectáculo distinto.

El formato combinará el monólogo de Andreu con intervenciones especiales de otros cómicos, amigos y cómplices, como la creadora de contenido Tamara García Romero, el músico Sergi Estella y los cómicos Raúl Cimas, Sílvia Abril o Berto Romero quienes le ayudarán a contar el mundo, cada uno con su respectivo toque personal.

El público celebra el fichaje de Andreu Buenafuente por TVE

Y el estreno de 'Futuro imperfecto' con Andreu Buenafuente en TVE ha sido muy aplaudido por los espectadores en redes sociales. Así, han sido muchos los que han celebrado el fichaje del presentador y cómico catalán por la cadena pública y el monólogo con el que ha abierto su nuevo proyecto.

Qué grande es Buenafuente y qué bueno verle en la tele pública. Gracias, @rtve #FuturoImperfecto — Maua 🔻♀️🇵🇸 (@MauaBisiani2) May 8, 2025

Ovación mayúscula a la imitación de Silvia Abril a Melody

Y como es habitual en los programas de Andreu Buenafuente no ha faltado su mujer. Así, Silvia Abril se colaba en pleno programa de 'Futuro Imperfecto' después de un gag sobre Melody y su ardua promoción cantando "ESA DIVA" en los Premios Goya. Y lo hacía imitando a la sevillana cantando "a su manera" la canción que nos representará en Eurovisión. Algo que ha sido muy aplaudido en redes.

