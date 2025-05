Buenafuente pone voz ante Broncano a la queja más repetida sobre 'La Revuelta' y habla de su "infierno" en La Sexta

Andreu Buenafuente regresó este miércoles a 'La Revuelta' justo antes de su gran estreno en TVE con 'Futuro imperfecto', que llegará al prime time de la cadena este jueves. Y de cara a su gran estreno, el buen amigo de David Broncano no dudó en abusar de su confianza con el presentador para hacerle una petición sin precedentes delante del público que el humorista trató de encajar.

"Son tantos años y tantos cambios de cadena... que esta es la única que me quedaba", comenzó advirtiendo el catalán al principio de la entrevista. Fue entonces cuando desmintió la información errónea que se había extendido sobre el día de emisión de su nuevo programa, que muchos medios habían fechado para los viernes de La 1.

Andreu Buenafuente consigue que David Broncano acorte la duración de 'La Revuelta' ante su estreno en La 1

Y Andreu Buenfauente no dudó en lanzar una advertencia a los que serán sus teloneros de estreno. "Lo digo porque es mañana, a ver si con esta cosa que tenéis caótica... mañana dices vamos a hacer un programa de cuatro horas", reprochó el humorista, haciendo referencia a la tendencia de David Broncano y su equipo a alargar las emisiones excediendo su tiempo en la programación, que es la queja más repetida de muchos espectadores cada emisión.

40 años dice, pero si estás hecho un chaval, Andreu. Como una rosa 🌹 Te pones a repasar su carrera y no acabamos (sí acabamos, lo hemos hecho) #LaRevuelta @Buenafuente pic.twitter.com/5rn4j8XrQi — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2025

"¿Quieres que lo hagamos más corto?", preguntó entonces David Broncano a su compañero ante su intranquilidad por el posible retraso en la emisión. "Podemos hacerlo más corto, mañana será de 75 minutos", anunció el presentador sobre la emisión de este jueves. "Muchas gracias, es que estoy traumatizado desde que hacía un programa en La Sexta", aseguró Buenafuente.

Pero su repaso de 'En el aire' y otros espacios de su longevo bagaje por televisión no llegó hasta más tarde, cuando se sinceró sobre los momentos bajos y altos de su carrera. "La cadena no atravesaba un buen momento creo", comentó sobre su llegada a Antena 3 en 2005. Pero sobre el espacio que con más dureza se pronunció Andreu Buenafuente fue 'Buenas noches y buenafuente'.

Sobre su paso por La Sexta: "Fue una época muy chunga"

"Un semanal los domingos, una hostia como un piano, que todavía está resonando... No fue bien, y lo más jodido es que no sé por qué", confesó el presentador, rememorando el mal funcionamiento del dominical. "La tele no se puede analizar mucho, cuando va bien no sabes por qué. Ese programa le tenía mucho cariño pero no acababa de funcionar", sentenció sobre el espacio.

Historia de la televisión. El puto Andreu se la ha pasado. Respeto eterno. #LaRevuelta @Buenafuente pic.twitter.com/VkwSElH9ai — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2025

Pero también rememoró su paso por el late night de La Sexta. "No voy a entrar en detalles pero fue el valle del infierno, por el horario, la remuneración, fue una época muy chunga", comenzó asegurando sin tapujos sobre 'En el aire'. "Pero todo vale en la vida pero aprendí el valor del equipo, de aguantar, de apoyarnos los unos a los otros. No iba el programa muy bien pero a mí me aportaba mucho", resolvió Andreu Buenafuente sobre esa etapa de transición.

"Luego nos fuimos a Movistar y ahí apareciste tú. Y ahí les dijimos 'ustedes no haríais dos lates como los americanos' y uno que se había dado un golpe en la cabeza dijo 'pues sí'", terminó explicando el invitado de este miércoles, rememorando así como se gestó su amistad con David Broncano y el escenario previo a gestar 'La Resistencia'.