'La Revuelta' se interrumpe de golpe en directo por las quejas de la audiencia y desencaja a Broncano

Este martes, 'La Revuelta' se vio obligada a alterar su escaleta habitual para "proteger al espectador", tal y como explicó Jorge Ponce. Y es que la defensora del espectador de TVE continúa acumulando quejas contra el programa de La 1 presentado por David Broncano, quien ha sido interrumpido por Jorge Ponce durante su conversación con una persona del público.

Como es habitual en 'La Revuelta', el presentador dedica los primeros minutos del programa a charlar con varios de los asistentes. Esto dura aproximadamente hasta las diez de la noche, hora en la que finaliza el horario infantil. Sin embargo, en muchas ocasiones, a Broncano se le olvida que, a esa hora, muchos niños podrían estar viendo el programa, como ha ocurrido este martes.

Su conversación con una joven del público derivó en una charla sobre los juguetes sexuales, aunque esta última palabra ha sido suprimida por el habitual pitido que se oye cada vez que dicen alguna palabra malsonante. Si bien tanto el presentador como la invitada han usado eufemismos y alegorías, las descripciones gestuales del jienense, así como las sonoras por parte de Grison imitando el sonido de algunos de estos aparatos, han obligado a Jorge Ponce ha intervenir.

Jorge Ponce frena a Broncano "para defender al espectador"

Aunque el colaborador iba a llevar a cabo su sección, su irrupción en el plató antes de tiempo sorprendió a Broncano, quien preguntó desencajado: "¿Qué pasa? ¿Jorge ahora de golpe?". La respuesta de su compañero le sorprendía aún más: "Hay que defender al espectador, David". Acto seguido, procedía a explicar el motivo de su aparición: "No son ni las diez de la noche y ya estáis hablando de guarrerías". "Lo siento mucho", se ha oído disculparse a la joven.

A continuación, el cómico ha repasado algunas de las quejas y críticas más repetidas por parte de los espectadores de 'La Revuelta' a la sección que tiene Televisión Española para recibir las quejas de la audiencia de sus programas. "Estoy velando por el programa. Aquí tenemos una defensora del espectador, Rosa María Mollo. Si alguien hace algo a algún espectador, va Rosa María y la revienta", bromeó Ponce.

"Es una figura real que existe en TVE y se llama defensora del espectador. Le mandan emails y cartas", ha explicado el presentador. Dicha plataforma está abierta para quien quiera mandar sus sugerencias o quejas. Aunque también pueden enviar críticas positivas, "suelen ser negativos, las cosas como son", han recordado desde 'La Revuelta'. "Nadie escribe para decir que le gusta todo", bromeaba Broncano.

Ponce repasa algunas de las críticas dirigidas a 'La Revuelta'

Acto seguido, el colaborador ha pasado a explicar que "ha habido 7000 comentarios sobre Televisión Española en general en el primer trimestre. Hay muchísimos, para nosotros son como cien". "No está mal", reconocía el presentador. Dicho lo cual, Ponce empezó a leer algunas: "Hicieron comentarios sobre los Miguelitos de la Roda que no le gustan". Para arreglarlo, el cómico acabó diciendo: "Miguelitos de la Roda, lo mejor".

✉️ Llegan muchas quejas y opiniones sobre el programa, todas totalmente respetables pero es que hay algunas que son muy graciosas 💎 No dudéis en escribir, que para eso está. #LaRevuelta pic.twitter.com/9rsO7OYeNj — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 6, 2025

Otra de las críticas era que en una de las entregas de 'La Revuelta' se "explicó el método Montessori de forma incorrecta". "Es como aprender un método saludable en el Burger King", bromearon. Otro espectador criticaba el hecho de que "el escenario está lleno de cosas tiradas en el suelo y el programa es vulgar". Aunque la primera frase la definieron como "descriptivo", Broncano y Ponce consideraban que la segunda era algo "subjetivo".

También hubo quejas hacia el presentador. Hay quien critica que no vocaliza. Algo que él justificó alegando que "soy de la Sierra de Segura, hablamos rápido, estoy orgulloso y hago lo que puedo. Es verdad que hay veces que se me olvida quitarme el aparato". Por último, leyeron un comentario en el que se criticaba que "se crearon expectativas con el programa 100 y fue como cualquier otro día". Ante esto advirtieron: "No esperéis nunca nada especial de nosotros. En la vida en general cuantas menos expectativas mejor".