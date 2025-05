David Broncano sorprende con los términos usados al hablar de Yolanda Ramos en TVE: "No la considero amiga"

David Broncano recibió este lunes por primera vez a Antonia San Juan en 'La Revuelta', y como suele ocurrir, la promoción quedó en un segundo plano durante gran parte de la entrevista. Si bien la actriz visitó el espacio para hablar sobre su nueva película 'Lo carga el diablo', el humorista y la invitada terminaron charlando sobre sus amistades en común, un tema de conversación del que Yolanda Ramos no salió bien parada.

"No nos solemos cruzar mucho", comenzó explicando el presentador antes de recibir a la actriz. "Yo quería venir, no sé... me caes muy bien", aseguró Antonia San Juan, que no dudó en sincerarse también con el conductor de 'La Revuelta' sobre su sonada salida de 'La que se avecina' durante la sexta temporada y todos los rumores que levantó.

La canaria aprovechó su paso por el espacio de David Broncano para desmentir el bulo más extendido. "Siempre queda mejor decir que me fui por dinero, pero que va, me pagaban de puta madre", aseguró entre risas la actriz sobre el motivo por el que dejó la serie hace 11 años. Pero antes de eso, el humorista comenzó a trazar con ayuda de su invitada la red de personas en común que les unen, pasando por Candela Peña hasta llegar a un nombre que acabó chirriando al de Jaén.

Cuando Antonia San Juan aseguró que Yolanda Ramos era una amiga que ambos tenían en común, el presentador tuvo que pararle los pies. "Yolanda ha venido al programa pero no la considero amiga", advirtió Broncano generando cierto revuelo en el público por su inesperada aclaración sobre la humorista. "Los famosos enseguida es como 'este es mi colega'...", espetó el comunicador.

"Yolanda me cae bien, pero la conozco de un día, de venir aquí al programa", aseveró David Broncano antes de que su invitada comenzase a profundizar sobre los motivos que la llevaron a despedirse de la ficción de los hermanos Caballero. "Si no hubiera tenido otra cosa me hubiera tenido que comer una situación que no me gustaba, pero afortunadamente como yo escribo, dirijo… La relación con Laura y Alberto [Caballero, los creadores de 'La que se avecina'] era excepcional", confesó únicamente Antonia San Juan.