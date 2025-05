Antonia San Juan pronuncia ahora el auténtico motivo de su salida de 'La que se avecina' 11 años después

Antonia San Juan aterrizó este lunes en 'La Revuelta' por primera vez para presentar su nueva película 'Lo carga el diablo', que llegó a los cines el pasado 25 de abril. La actriz llegó dispuesta a sincerarse con David Broncano sobre su carrera, y terminó aclarando algunos de los rumores sobre su salida de 'La que se avecina' durante la sexta temporada hace once años.

"Yo quería venir, me caes muy bien", confesó la canaria nada más sentarse en el sofá de 'La Revuelta' mientras el presentador rememoraba la última vez que la había visto en televisión, concretamente en una reposición de 'La que se avecina'. Y fue ahí cuando el humorista le preguntó directamente si el detonante de su ruptura con la ficción había sido el dinero.

Antonia San Juan aclara cómo se gestó su fin en 'La que se avecina': "Me hubiese comido una situación que no me gustaba"

Y la invitada de este lunes no dudó en desmarcarse tras toda una década de rumores sobre su salida. "Me fui en la temporada seis, siempre queda mejor decir que me fui por dinero, pero que va, me pagaban de puta madre", confesó Antonia San Juan entre risas, sin cortarse al recordar el elevado sueldo que percibía en la ficción de los hermanos Caballero.

¿Cómo se va a ir alguien de La que se avecina por pasta? Las carretillas de dinero que debían salir de ahí. #LaRevuelta @Antonia_SanJuan pic.twitter.com/WbANrIWl6j — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 5, 2025

"Era increíble, hoy día no te pagan esos sueldos. Pero a veces es mejor decir que te fuiste por dinero", insistió con sorna la actriz, sincerándose a medias sobre los motivos que le llevaron a abandonar el querido personaje de Estela Reynolds. "Me fui porque tenía otro sitio donde podía trabajar, ahí había cosas que nunca las he hablado ni las voy a hablar… porque a toro pasado no quiero hacer conflicto con nada, quiero estar tranquila, tener una vida sana", explicó la intérprete.

Ante la insistencia del público, que le rogó encarecidamente que desvelase el motivo por el que abandonó la ficción, Antonia San Juan continuó explicándose con cautela. "Si no hubiera tenido otra cosa me hubiera tenido que comer una situación que no me gustaba, pero afortunadamente como yo escribo, dirijo… La relación con Laura y Alberto era excepcional", aseveró la invitada de David Broncano.

"Quiero vivir como una rica heredera"

"Si hubiera sido por dinero te lo diría, además el otro día lo dije, 'si el proyecto me gusta y no me pagan bien, no voy'. Yo ahora quiero vivir como una rica heredera, me he pasado la vida currado, quiero ganar pasta", terminó desvelando la canaria, que más tarde durante las preguntas clásicas aseguró que no tenía pensamientos de ahorrar, optando por disfrutar de su millón de euros acumulados en comprar todo lo que quiera y disfrutar de los mejores restaurantes.