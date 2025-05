La representante de España en Eurovisión 2011 habla claro de lo ocurrido a Melody y denuncia presiones

Las reacciones ante la espantada de Melody tras su paso por Eurovisión continúan acumulándose. Sin embargo, 'Y ahora Sonsoles' quiso poner el foco en los motivos que la han llevado a querer recluirse tras meses de trabajo. Para ello, contaron con la ayuda de Lucía Pérez, que representó a España en el festival hace catorce años. Y la cantante no dudó en desvelar todas las presiones que sufrió durante su candidatura.

Corría el año 2011 cuando la intérprete decidió viajar hasta Düsseldorf en Alemania, donde tenía lugar el festival ese año, para tratar de levantar el micrófono de cristal con su tema 'Que me quiten lo bailao'. Sin embargo, la representante corrió una suerte muy parecida a la de Melody con 'Esa diva' este año, pues finalizó con el puesto nº 23 y 50 puntos en total.

Lucia Pérez denuncia el infierno que vivió en Eurovisión en 2011: "Estuve muy encorsetada"

Ante los rumores que rodean la desaparición de Melody y su supuesto remordimiento de haber concursado en Eurovisión, Lucía Pérez conectaba con 'Y ahora Sonsoles' para ofrecer su lectura de la polémica basada en su experiencia personal. "Mi experiencia eurovisiva se parece un poco a la que pueden describir Melody o Chanel. Es verdad que en mi caso estuve muy encorsetada por toda la organización", comenzó reconociendo la intérprete.

Y es que, durante los últimos días se ha rumoreado que la de Dos Hermanas había vivido desencuentros con la delegación española por no poder escoger a sus bailarines o no estar conforme con la versión final de 'Esa diva'. Un ambiente de nula decisión que Pérez confirmó bajo su experiencia. "Ya que te toca esa experiencia, que es única, lógicamente el artista tiene mucho que aportar y que decir. En mi caso, lo resumiría en que solo me dejaron escoger el vestuario, y me costó lo suyo", explicó la cantante.

"Yo fui con una canción que no era mi favorita. La preselección de mi año fue un poco locura y un sinsentido. Por un lado se escogía el mejor intérprete y por otro lado la mejor canción y se casaba eso, lo que no tiene ninguna lógica", recordó Lucía Pérez, insistiendo en todo momento en que no tuvo ningún tipo de control sobre el producto final de su número que se mostró en la gran final del concurso.

"No podía hacer nada, todo era el equipo de Televisión Española"

La invitada de 'Y ahora Sonsoles' explicó las numerosas trabas que el equipo de RTVE le interpuso a la hora de ajustar la propuesta a su proyecto artístico. "A pesar de ir con una canción que a priori no estaba convencida, ya el propio momento de hacerla más mía a nivel producción y demás yo no podía hacer nada. Todo era el equipo de Televisión Española, puesta en escena, vestuario, coreografía...", lamentó la intérprete.

Sonsoles Ónega y Lucía Pérez en 'Y ahora Sonsoles'

"Es decir, los comentarios que podíamos decir los artistas que somos los que estamos allí y lo defendemos a muerte... no valen de nada", sentenció Lucía Pérez, avivando los rumores sobre el complicado momento que Melody ha vivido estos últimos meses transformando su propuesta inicial del Benidorm Fest en lo que pudimos ver durante la final del sábado pasado.

Y cuando Sonsoles Ónega le preguntó sobre cómo encajó finalizar antepenúltima, al igual que la sevillana, Pérez no dudó en lanzar un consejo a la representante de este año. "Yo iba muy concienciada de lo que podía pasar, y yo me quedo con que a pesar de la baja clasificación, que al final es un número, lo más importante es el trabajo que uno deja y su seña. En mi caso con el mundo eurofan es algo muy positivo y con eso me quedo. Igual que Melody, que puede estar orgullosísima", terminó señalando la cantante.