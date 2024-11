La inapelable frase de Almudena Ariza ante la polémica de Broncano y Pablo Motos: "No juegan..."

La lluvia de aplausos a David Broncano por dar un paso al frente y denunciar las presiones de 'El Hormiguero' no parece tener fin. Desde que el conductor de 'La Revuelta' desveló la jugarreta de la que fueron víctimas este jueves, muchos rostros de la industria se han volcado con la causa. Y Almudena Ariza, compañera del humorista en TVE, no ha dudado el alabar el golpe en la mesa del comunicador.

"Ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque… No entro en detalles", lamentó el presentador este jueves por la noche tras desvelar a su audiencia que no podrían recibir al invitado que tenían programado. Y en lugar de entrevistar al piloto de Moto GP, 'La Revuelta' apostó por unas imágenes de la berrea del ciervo.

Almudena Ariza aplaude a Broncano y carga contra el "juego sucio" de Pablo Motos

Una determinación que pone aún más el valor el fiel público de David Broncano en La . Pues, pese a no tener invitado y haber emitido más de 20 minutos de imágenes de animales, en fraja de estricta coincidencia 'La Revuelta' logró anotar un 13,9% de share. No demasiado lejos del 14,2% que firmó Pablo Motos gracias a la visita de la estrella internacional Hugh Grant. Y Almudena Ariza no ha dudado en tomar sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido.

"Un aplauso infinito para los telespectadores que lograron anoche este hito", ha señalado la reportera de TVE, que en su día visitó al humorista en el espacio de su anterior etapa en Movistar Plus+. La periodista hacía así referencia a los impresionantes números conseguidos pese a la inesperada situación de este jueves.

Un aplauso infinito para los telespectadores que lograron anoche este hito.🦌

Y gracias, @LaRevuelta_TVE Broncano, por señalar a quienes no juegan limpio. https://t.co/wVsTrkjWFv — Almudena Ariza (@almuariza) November 22, 2024

Almudena Ariza también quiso aplaudir el ejercicio que Broncano llevó a cabo destapando el historial de abusos de poder de 'El Hormiguero' y su equipo, que se remonta a tiempos de 'La Resistencia'. "Y gracias a David Broncano y 'La Revuelta' por señalar a quienes no juegan limpio", terminó añadiendo la comunicadora, lanzando así un dardo al presentador de Antena 3 y su espacio.

"Nunca lo hemos dicho pero ha sido continuamente"

"No es personal, yo no tengo ningún problema con ellos, no sé si ellos sí, pero es verdad que son muchos años en los que esto ha pasado, nunca lo hemos dicho pero ha sido continuamente", confesó el de Jaén. A su vez, insistió en que preferiría que Motos y su equipo le contestasen a sus chistes con otros chistes en lugar de hacer "cosas por debajo".