Gonzalo Miró arroja luz y señala al culpable de lo ocurrido con 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Gonzalo Miró ha hablado de forma clara sobre ese presunto boicot de 'El Hormiguero' que David Broncano denunció públicamente en 'La Revuelta' con Jorge Martín. El campeón del mundo de Moto GP iba a ser el invitado de ayer, pero finalmente, por "presiones" desde el programa de Pablo Motos, se abortó la entrevista.

"Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en 'El Hormiguero' se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría la semana que viene iba a ir allí con ellos y no quieren que venga nadie aquí antes que allí, han movidos sus hilos", destapó el humorista, dejando entrever amenazas hacia Martín para impedir su aparición. "Esto es una cosa que no es la primera vez que pasa, entonces por eso hemos decidido hablar del tema", sentenció Broncano, explicando así por qué ha decidido no callar más y denunciarlo.

"Nos han desmontado el programa, se ha cargado nuestro trabajo de hoy… Alguna vez lo hemos insinuado aquí, algún invitado lo ha dicho, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en 'La Resistencia' y ahora", aseguró el presentador de 'La Revuelta'.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

Todo esto levantó una oleada de indignación contra 'El Hormiguero' y Pablo Motos. El alcance de la polémica ha sido mayúsculo, llegando a ocupar programas informativos de RTVE y saltando incluso a la radio. Es el caso de 'El partidazo de Cope' o Radio Marca, donde Gonzalo Miró no ha dudado en pronunciarse.

Gonzalo Miró apunta a las responsabilidades que tiene Jorge Martín

"La única duda que tengo es si tiene algo que ver los derechos que tiene Atresmedia con la emisión del Mundial de MotoGP. Si por contrato tienes que el campeón del mundo tiene que ir por exclusividad y dar una entrevista al grupo, es distinto a plantear la batalla como se está diciendo", ha apuntado inicialmente el colaborador en La Tribu.

"Es verdad que por lo que dice Broncano tiene continuidad, pero habrá que ver qué dice el contrato. En caso de que esa exclusividad no existiera, quien tiene que tener la decisión de ir a un sitio u otro es el deportista", ha señalado Gonzalo Miró, responsabilizando a Jorge Martín, que, si no existiera esa exclusividad, podría haberse plantado y haber cerrado filas con 'La Revuelta' de Broncano.

Antes, en 'El partidazo de Cope' con Juanma Castaño, donde también se abordó esta gran polémica, Gonzalo Miró puso el foco en el motociclista por su decisión de no salir en 'La Revuelta' tras esas supuestas presiones de 'El Hormiguero'. "Tendrá que ser consecuente con las decisiones que toma", declaró, haciendo referencia a la responsabilidad que implica tomar una postura tan arriesgada en el mundo de la televisión.

Y es que, para él, el campeón del mundo mostró debilidad al cancelar su compromiso con Broncano, algo que podría impactar negativamente en su imagen. "Una figura como él no puede permitirse este tipo de dudas", sentenció el tertuliano.

En este sentido, Gonzalo Miró planteó que en el mundo del deporte y el espectáculo cada acción tiene repercusiones, y un "plantón" en un programa tan importante como 'La Revuelta' puede generar una percepción negativa entre los seguidores y los medios de comunicación.