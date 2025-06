Elsa Pataky protagoniza 'Matices', en su regreso a una serie española tras Hollywood: "Abre para mí muchas puertas"

Tras 'Mamen Mayo', SkyShowtime continúa su apuesta por la ficción original con 'Matices', una serie española que explora los rincones más oscuros y frágiles del ser humano a través de una narrativa intensa y emocionalmente compleja. Ambientada en una apartada bodega donde un psiquiatra realiza sus terapias de éxito, la historia gira en torno a seis pacientes que arrastran traumas profundos, y un misterioso crimen que lo cambiará todo. Con un enfoque psicológico y una atmósfera cargada de tensión, la serie plantea preguntas incómodas sobre la salud mental, el abuso y la delgada línea entre la razón y la locura.

Producida por Secuoya Studios para SkyShowtime, 'Matices' destaca no solo por su guion y su realización, sino también por el cuidado en la construcción de personajes marcados por el dolor, la culpa y la necesidad de redención. La serie que combina el thriller con el drama psicológico, se perfila como una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma en español. Encabezan el reparto Eusebio Poncela, Luis Tosar o Maxi Iglesias, entre otros.

Entre sus protagonistas se encuentran Elsa Pataky y Raúl Prieto, dos intérpretes que dan vida a personajes profundamente heridos. Pataky encarna a Eviana, una brillante psicóloga que ha vivido toda su vida a la sombra de su padre, un renombrado médico, en una búsqueda constante por su aprobación. Por su parte, Raúl Prieto interpreta a Héctor Castro, un teniente de la Guardia Civil especializado en homicidios que, a medida que avanza la investigación, revela estar atravesando una crisis personal que amenaza con desestabilizarlo.

Hablamos en exclusiva con ambos actores sobre su experiencia en la serie y lo que significa interpretar a personajes que reflejan las heridas emocionales que muchas veces permanecen silenciadas. Tanto Elsa como Raúl reflexionan sobre la importancia de normalizar la salud mental y visibilizarla en la ficción, destacando que 'Matices', aunque es una obra de entretenimiento, conecta con realidades muy presentes en la sociedad. Elsa Pataky, nos adelanta en exclusiva que este proyecto marca también un regreso significativo a la ficción en español y una oportunidad de reconectar con el público nacional desde un lugar más íntimo y maduro.

Elsa y Raúl, ¿quiénes son vuestros personajes en 'Matices'?

ELSA - El personaje de Eviana es una mujer que es la hija del doctor, del gran doctor. Entonces, digamos que es una mujer que ha vivido mucho la sombra de su padre y lo que siempre ha querido ella es esa validación o admiración para que su padre se sienta orgulloso de ella. Toda su vida se ha dedicado a intentar demostrárselo. Entonces, digamos que es el problema más grande que Eviana sufre y que esa lucha interna que tiene por sorprender a su padre y que él nunca la valide a pesar de todos sus esfuerzos y todo lo que ha hecho, que es una gran psicóloga.

RAÚL - Héctor Castro es el teniente de la guardia civil que lleva casos de homicidios y lo hace muy bien. Es un tipo que le gusta su trabajo y que se le da bien lo que hace. Lo que ocurre que en este momento en el que empieza la historia, en el que se ve obligado a investigar este crimen, él parece que no está pasando su mejor momento y todavía no sabemos qué es lo que le pasa, pero parece evidente que está pasando una crisis grave y yo solo espero que no le afecte a la investigación.

Viendo la serie, reflexionaba mucho acerca de que alguno de los seis pacientes, en realidad, no quisieran estar allí. Y me recordaba a esas veces que estamos en un momento de debilidad y nos aferramos a cualquier esperanza o incluso a la fe para continuar. Un poco también lo que les pasa a ellos con el doctor. ¿Qué reflexión hacéis sobre esto?

RAÚL - Yo creo que es importante intentar solucionar lo que cada uno tiene dentro. No hay que olvidar que estamos en una serie de ficción y que lo que se plantea, aunque de forma evidente aborda problemas de salud mental muy reales. También no deja de ser una ficción que pretende divertir, entretener y pasar un buen rato. Otra cosa es que me preguntes personalmente, qué pienso yo de cuando hay momentos en los que parece que el suelo bajo tus pies desaparece y caes en un abismo. Lo esperable sería no caer en manos de quien no debes caer, porque cuando uno está vulnerable o una persona es vulnerable, pues tristemente puede ser fácilmente manipulable y eso es yo creo que lo peligroso. Entonces, a lo mejor yo creo que es buscar ayuda profesional y salir de ahí lo mejor que se pueda.

ELSA - Sí, yo creo que sí, todos tenemos pequeñas heridas que nos va marcando el resto de nuestra vida y que sí que debemos, digamos, intentar solucionarlas, cerrarlas, muchas de las heridas dejan cicatriz y eso produce que reaccionemos de cierta manera con nuestras relaciones personales, con las relaciones con tus hijos o tu forma de ser. Entonces, es importante solucionarlas y verlas y, en muchos casos, incluso pedir ayuda, porque, bueno, lo decimos en la serie sí que son casos muchísimo más extremos, pero son casos que han podido pasar realmente en la realidad y que están aferrados a cómo pueden solucionar eso porque les ha creado problemas en su vida y en su día a día hasta que se han creado problemas muy grandes y que no saben salir de ahí, necesitan ayuda. Entonces, cuanto antes podamos mejor, también como persona, todos lo tenemos y todos tenemos nuestros pequeños traumas, que si podemos, ahora mismo el tener ayuda psicológica es algo imprescindible, yo creo, para todos.

Esta serie habla del bullying, del abuso... pone en pantalla muchos temas relacionados con la salud mental ¿cómo creéis que va a calar en el espectador que se hable de este tipo de cosas?

RAÚL - Bueno, yo creo que solo existe de aquello de lo que hablas. Entonces, que se ponga en altavoz, como dices tú, y se ponga sobre el tapete, creo que es importante hablar de lo que nos pasa es importante y ponerle nombre a las cosas, sin olvidar que estamos en una serie de ficción y que el cometido evidentemente no es. A lo mejor darle una solución científica, por así decirlo, a los problemas de salud mental que aparecen, sino ofrecer un producto de entretenimiento y que pegues algún sobresalto en el asiento y, sobre todo que te lo pases muy bien.

ELSA - Sí, yo creo un poco lo mismo. Yo creo que evidentemente en esta serie son casos muy extremos, pero sí que es algo que te hace ver hasta qué punto con un trauma puede afectarte la vida, entonces, el hablar de ello, el hablar públicamente de gente que de hacer terapia, que sea parte del día a día, que sea como ir al doctor todos los días, yo creo que es importante el tener a alguien en el que puedas confiar para contarle tus emociones, lo que ha pasado y que puedan darte soluciones y puedan ayudarte. Y yo creo que debería ser parte de cómo ir al médico. Para mí creo que es importante porque vamos guardando muchísimas cosas que intentamos reprimirlas y al final en nuestra vida todo va saliendo, tanto hablábamos como de forma en dolor, en física, lo cerebral ya está totalmente conectado con lo que te pasa físicamente en el cuerpo y acabas teniendo muchísimos problemas. Que se hable de ellos es algo que es primordial y que no sea un tabú.

Elsa, ¿es este el paso definitivo para volver a hacer ficción en España?

ELSA - Yo creo que sí. La verdad es que ha llegado el paso después de bastantes años y sí, bueno, la experiencia de trabajar en España y hablar en español y disfrutar de actores españoles y toda la producción española me ha llenado de orgullo y abre para mí muchas puertas de esa sensación, volver a tenerla y volver a vivirla cuanto más mejor.