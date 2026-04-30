'La Promesa', avance próximo capítulo tras su obligado parón en TVE: una posible marcha y la investigación a Curro

Al igual que ocurrirá con 'Valle Salvaje' y con 'Sueños de libertad' en Antena 3, 'La Promesa' no emitirá un nuevo episodio este viernes en La 1 debido a que es día festivo por ser el día del Trabajo. De este modo, la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock no regresará hasta el lunes 4 de mayo.

En el próximo capítulo de 'La Promesa' que La 1 emitirá el lunes en su horario habitual, Pilarcita le reconoce a Martina que la labor que se hace en el refugio es muy loable aunque puede ser muy difícil integrar la manera que tiene de ayudar el patronato.

Manuel le dice a Curro que necesitan ganar tiempo hasta que el duque de Salvatierra regrese a la Corte y se marche de La Promesa y que tener a ese hombre lejos es la clave para evitar la extorsión de don Gonzalo.

Tras ello, Curro no duda en preguntarle al duque de Salvatierra cuando pretende volver a Madrid y Alonso interviene para dejarle claro que puede quedarse el tiempo que quiera y Leocadia le pide a Curro que no sea inoportuno

Pía llora ante Petra asegurando que Santos se ha quedado destrozado tras revelarle que fue su padre quién acabó con la vida de su madre y que el único camino para superar su tragedia era contarle la verdad. Pero la señora Arcos cree que se ha excedido.

Vera reconoce que su tiempo en La Promesa se ha acabado y que ya no pinta nada ahí. Por su parte, Estefanía insiste ante Carlo que le ayude a conseguir dinero pero él se niega a robarle al duque. Finalmente, el duque de Salvatierra trata de saber qué labor realiza Curro en La Promesa y para ello no duda en interpelar a Ciro.

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (825) ofrecido en La 1 de RTVE?

En el capítulo de 'La Promesa' que La 1 ha emitido este jueves 30 de abril, el duque de Carril extorsionaba a Manuel: o aumenta su inversión o revelará al emisario real que Vera es su hija y que los Luján la han tenido "secuestrada", arruinando la restitución del título de Curro. Manuel hablaba con Vera y descubría que huyó de su padre por ser un criminal.

María preguntaba a Estefanía y Carlo si se conocían de antes y la doncella mentía, para tranquilidad de él. Martina y Pilarcita tenían un momento de honestidad donde la noble admitía que su reticencia nacía de la envidia por el protagonismo de Martina. Sin caretas de por medio, Pilarcita quedaba encantada con el proyecto.

Pía ve tan mal a Santos que le contaba toda la verdad: Ricardo fue quien mató a su madre por accidente. Lorenzo criticaba a Curro en su entrevista con Salvatierra. Este, finalmente, citaba al muchacho para un careo. Durante el mismo, Lorenzo le acusaba de déspota inestable y afirmaba que Ángela padece un trastorno mental y debería ser internada en un sanatorio. Y Curro estaba a punto de perder el control ante semejantes provocaciones.