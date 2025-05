El importante actor de 'La Promesa' que Telecinco incorpora en 'La Favorita' de forma inminente

Jordi Coll se suma al elenco artístico de 'La Favorita 1922', la serie de época de Telecinco que se emite en la noche de los lunes. Lo hará en el capítulo 8 del próximo 12 de mayo y es su nuevo gran proyecto de ficción en abierto tras pasar por 'La Promesa'.

En el serial diario de La 1 de TVE dio vida a Tomás, el primogénito del marqués de Luján asesinado por Cruz (Eva Martín) y pieza clave en la trama de Jana y Dolores. Además, reapareció recientemente para cerrar su trama con un flashback de lo que aconteció realmente la noche del crimen.

La inminente incorporación de Jordi Coll a 'La Favorita 1922' supone, por tanto, que sean ya cuatro actores de 'La Promesa' los que han dado el salto a la serie de Telecinco, aprovechando que son productos de la misma productora, Bambú Producciones.

Además del intérprete catalán, tenemos a Elia Galera, la señora de Penalva, amiga de los marqueses de La Promesa; Rocío Muñoz-Cobo, la asistente a la fiesta de Covadonga que reconoció a Elena por su pasado en Sevilla y que encarnó a la duquesa de Carril y madre de Vera (Ángela Echániz); y Laura Barba, que fue la duquesa de los Infantes, madre de Jimena (Paula Losada), en el serial de La 1.

Jordi Coll es un actor muy reconocido entre el público. Y no solo por 'La Promesa', también por series tan míticas como 'El secreto del puente viejo' o 'Acacias 38'. Y ahora, en la 'La Favorita 1922' llega para causar un auténtico terremoto en la vida de Elena (Verónica Sánchez), interpretando a Félix Montenegro, un famoso actor, apuesto, encantador, carismático y muy seductor, que quedará fascinado por ella.

Avance de 'La Favorita' capítulo 8

Tras su fortuito encuentro con Elena y dispuesto a dejar huella, Montenegro decide celebrar en el restaurante una de sus exclusivas fiestas. El evento será solo el principio de una cadena de acontecimientos que marcará un antes y un después en la vida de la joven. Para empezar, necesita olvidarse de Julio y de sus sentimientos para centrarse por completo en la preparación del evento. Todo debe salir a la perfección, así que no duda en pedir a Roberto que vuelva. La tensión con Ana resurgirá, pero esta discurrirá por un cauce inesperado.

Por si no tuviera suficientes complicaciones, Elena no sabe cómo gestionar el embarazo de Cecilia. Una conversación entre ambas destapa la verdad: Cecilia carga con un hijo que no esperaba de un hombre indeseable, el exmarido de Elena, justo cuando acaba de comenzar su relación con Manuel.

Mientras tanto, César empieza a interesarse por el restaurante, el equipo y sus problemas. Elena ya no alberga dudas de que su implicación es sincera y sus intenciones no esconden sombra alguna.

Por su parte, Rosa también da un paso al frente y le exige a Miguel el respeto que hasta ahora no ha tenido. Sin embargo, durante la fiesta de Montenegro, la joven se deja llevar y besa a Fermín, lo que le provoca un fuerte sentimiento de culpa. No será este el único acontecimiento inesperado de la noche: en pleno apogeo del del evento, la policía irrumpe en el local con una redada.