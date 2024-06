Ángela Echaniz y Manu Imizcoz, Vera y Santos en ‘La Promesa’: «Se vienen muchas curvas y cambios»

La nueva etapa de ‘La Promesa’ arrasa en las tardes de La 1, en RTVE Play y también en el catálogo de Max. La ficción ambientada en el primer cuarto de siglo XX se ha adentrado en esta nueva era en la I Guerra Mundial y hemos visto cómo algunos personajes, como Manuel (Arturo Sancho) y Curro (Xavi Lock), han tenido que ir al frente de la Gran Guerra a combatir con las fuerzas aliadas.

En el Palacio, también ha habido cambios tras el salto temporal de la ficción. Algunos personajes han abandonado la serie, por otro lado han llegado nuevos y otros permanecen en palacio, como Vera y Santos, interpretados por Ángela Echaniz y Manuel Imizcoz respectivamente. Con ellos hemos hablado en exclusiva sobre todos los cambios que los espectadores van a ver en la serie y sobre el éxito de ‘La Promesa’.

‘La Promesa’, nueva era. Contadnos qué vamos a ver.

ÁNGELA – Pues se vienen muchísimas curvas y se vienen personajes nuevos, personajes que antes los hemos visto como en una tesitura y ahora de repente es otra y otra actitud y como en otros lugares que igual algunos personajes que llevan ya tiempo en ‘La Promesa’ no han visitado. Entonces, se vienen muchos cambios, se vienen muchos cambios.

MANU – Un poco como el cartel que hemos podido ver, del servicio a señores. Todo patas arriba. Nada en su lugar.

Es un cartel un poco curioso, ¿no?. Al final, meterte en un papel en el que no es el tuyo, en un traje que no es el tuyo…

ÁNGELA – Yo creo que el cartel le tiene a todo el mundo muy inquieto.

MANU – Ellas estaban encantadas porque claro, cambiar la ropa de servicio a de repente, llevar la pamela… En nuestro caso, el traje es más parecido.

ÁNGELA – Pero sí que es verdad que el cartel describe muy bien todo lo que va a pasar, porque el cartel a la gente le hace pensar «¿qué?». Y yo creo que la gente cuando vea el primer capítulo, después de que haya habido un paso del tiempo, porque va a haber un salto del tiempo, va a pensar «¿qué?». Porque tú ves cosas y dices «De cómo lo dejé a, de repente, cómo ha aparecido, todo está revuelto» y parece que ha habido una revolución total en el palacio.

MANU – Esperemos que se disfruten y que se comparta, como nosotros las hemos vivido, que es de una forma fantástica.

El público está atentísimo a cualquier cosa para comentar. Hay muchas teorías conspiratorias… Por ejemplo, leíamos que Jana, como se va a casar supuestamente, pasa a ser de la nobleza. Entonces, va a hacer una revuelta y a todo el mundo de la clase baja la va a subir, y al revés.

ÁNGELA – Se lo podríamos proponer a los guionistas.

MANU – Sería muy guay hacer así, al menos, un episodio o dos. De repente, todos cambiados.

ÁNGELA – Al final, nosotros, como actores, lo agradecemos también. Yo creo que el público también. Yo creo que la gente lo va a recibir muy bien por eso, porque va a haber muchos cambios y muchos tramas. También viene gente nueva, también como dar aire fresco a tramas que ya hay.

MANU – Y escenarios nuevos que también se ven en el tráiler, que creo que van a dar mucha calidad, sobre todo, también a la serie.

ÁNGELA – Viene una guerra también, va a ser impresionante.

Va a haber muchos conflictos en torno a la guerra.

ÁNGELA – Sí, va a haber muchos conflictos, pero nosotros estamos muy contentos cuando hemos visto el tráiler, incluso nosotros, sabiendo lo que venía, hemos flipado.

MANU – Muy emocionante verlo. No te lo esperas, porque de repente tú ves lo tuyo y lo de tus compañeros lo escuchas, y luego lo ves y dices «Joder».

ÁNGELA – Además, lo ves como todo tan comprimido y tal, y dices «Ostras, pues sí que vienen cambios».

‘La Promesa’ es súper seguida, batiendo récords casi todos los días. ¿Cómo es eso de estar en el punto de mira? ¿Os han parado por la calle llamandoos como el a los personajes?

MANU – Lo más divertido siempre es ese paralelismo de afortunadamente no soy Santos y no quiero serlo y creo que me alejo mucho. Entonces, sí ocurre esa cosa de «Ay, en realidad, eres majísimo».

ÁNGELA – La verdad es que a mí todavía me sigue impactando, porque sí que es verdad que tú al final estás aquí y para ti es tu trabajo. Entonces, no eres tan consciente y hace poco, este fin de semana, que me fui de vacaciones, estaba cenando, me vino una chica y me dijo «¿Ay, eres Vera?», ella estaba nerviosísima, pero yo incluso más nerviosa que ella. Entonces, nada, yo creo que estamos súper agradecidos de que la gente nos vea. Ahora encima estamos siendo seguidos internacionalmente y lo está viendo muchísima gente.

Top de lo más visto en MAX.

ÁNGELA – Joe, es que yo creo que ni nosotros mismos somos realmente conscientes de la cantidad de gente que nos ve y que estamos ahí en sus casas todas las tardes.

MANU – Una cosa muy curiosa con las diarias, que hoy en día todos los productos son muy efímeros, sale una serie en una plataforma, tiene el boom, pero luego sale la siguiente. Y la diaria es de esos productos que están todos los días. Entonces, creo que causan un fervor y una emoción constante, que es algo que, hoy en día, con muy pocas cosas se puede vivir.

Yo creo que también conecta muy bien con el público, porque al final acompaña.

ÁNGELA – Claro, es lo que iba a decir. Al final nosotros no somos conscientes. A veces, cuando te viene alguien que le hace muchísima ilusión verte, tú piensas «¿por qué?» Y es porque realmente les acompañamos todas las tardes. A mí hay gente que me ha dicho «Para mi abuela eres como una familia, casi, casi, una nieta». Que la gente te dice «Te pido un abrazo», y qué ilusión, porque estamos todas las tardes con ellos y acompañamos al final. Y es como muy gratificante todo eso para nosotros.

Muchas gracias y mucha suerte en esta nueva era. Esperamos veros con otros ropajes de repente (risas)

ÁNGELA – Bueno, ya los trajes ya son nuevos.