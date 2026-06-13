Chenoa califica a Carlos Latre como pocas con cuatro palabras, sin necesidad de nombrarlo en 'Tu cara me suena'

Chenoa ha firmado una de las valoraciones más controvertidas de la noche en 'Tu cara me suena 13' al explicar con detalle su "problema" con la aplaudida imitación de Martín Savi como Queen. Y durante su cara a cara con el concursante una vez terminó su imitación, la cantante no ha dudado en recordar a Carlos Latre y su tiempo en el concurso para retomar una de las lecciones que dejó como jurado.

"Creo que Martín está diciendo algo que en general va un poco para todos, esto es un sitio de imitar. Se puede cantar bien, no estamos diciendo quién canta bien, quién canta mal... Estamos diciendo quién imita bien", comenzaba señalando la miembro del jurado, dejando entrever que no iba a otorgar la mejor puntuación al argentino pese a su impresionante despliegue sobre el escenario.

Chenoa recuerda a Carlos Latre casi dos años después de su salida de 'Tu cara me suena': "Teníamos un compañero estupendo"

Así, Chenoa ha tratado de recordar al resto de concursantes cuál es el verdadero factor que se premia en 'Tu cara me suena' más allá de las habilidades vocales. "Es una cuestión de imitación, esto teníamos un compañero estupendo que lo decía muy bien muchas veces. Imitar es muy importante", ha subrayado la intérprete haciendo clara referencia a Carlos Latre, que pronto cumplirá dos años alejado del concurso.

Cabe recordar que el humorista decidió abandonar su silla de jurado del concurso de Antena 3 después de 11 temporadas al frente, siendo uno de los rostros históricos del formato, para probar suerte en Telecinco con 'Babylon Show' en 2023. Una aventura televisiva que apenas duró tres semanas en antena y que dejó al cómico a la deriva, fichando finalmente como jurado de 'Got Talent España'.

"Martín lo ha hecho muy bien pero vamos a eludir un poco a la parte de imitación, que es tan difícil... Lolita lo dice siempre, es súper complicado", ha insistido Chenoa haciendo hincapié en la filosofía que Carlos Latre empleaba para evaluar a los concursantes semana tras semana. "Yo he visto a trozos, en partes a Martín que sí se ha entregado y ha podido dar ese toque, pero es verdad que me ha faltado el fuego y la suciedad que tenía un perfecto Freddy Mercury, nada más", terminaba destacando.