RTVE cambia de cadena 'Cifras y Letras': Salta de La 2 a La 1 para testar un nuevo prime time en su programación

Tras el fiasco de 'La familia de la tele', La 1 sorprendió con la adquisición de los derechos de 'Trivial Pursuit', la adaptación del célebre juego de mesa en concurso de televisión. En un principio, la intención de la cadena pública era apostar por este game show para sus tardes pero tras el gran éxito de 'Malas Lenguas' y 'Directo al grano' y de sus series diarias el concurso se quedó sin hueco en la parrilla de La 1.

Así, tras su presentación el pasado 2 de septiembre en el FesTVal, 'Trivial Pursuit' quedaba en stand-by. En los últimos meses se ha rumoreado con la emisión del concurso en La 2 o su conversión en programa de prime time para La 1. Hasta ahora, TVE siempre promocionaba la llegada del concurso presentado por Egoitz Txurruka sin revelar cadena.

Ahora, TVE ha decidido lanzar 'Trivial Pursuit' en el prime time de La 1 dentro de un evento especial de programación para celebrar los 35 años de 'Cifras y letras' y testar su nuevo concurso en el prime time del viernes. Y es que La 1 estrenará 'Trivial' este viernes 13 de febrero a las 22:50 horas justo después de un especial del concurso que conduce cada noche Aitor Albizua y que saltará por un día de La 2 a La 1 para celebrar su 35 aniversario.

No obstante, por ahora se desconoce cuál será la estrategia de programación de TVE con 'Trivial Pursuit' y en qué cadena y franja se emitirá definitivamente. "Lo vamos a celebrar en una noche en la que vamos a darlo todo para decidir el destino de Trivial Pursuit", adelantaba Sergio Calderón, el director de TVE recientemente en la presentación de la programación de La 2.

De esta manera, 'Trivial Pursuit' se tendrá que enfrentar en su estreno contra el programa líder de los viernes, 'El desafío en Antena 3 y 'De Viernes', que sigue siendo una gran competencia en Telecinco así como contra 'El Blockbuster' de Cuatro y 'Equipo de investigación' en La Sexta.

En concreto, el estreno de 'Trivial Pursuit' estará enmarcado en un evento de programación llamado 'Aprender jugando' que incluirá como decimos el especial de 'Cifras y letras' a las 21:45 horas y posteriormente la primera entrega de la adaptación del juego de mesa.

¡ @CifrasLetrasTVE CUMPLE 3⃣5⃣ AÑOS!



Lo celebramos este viernes, 13 de febrero, en @La1_tve con 'La noche de aprender jugando':



🔹#CifrasYLetras con @aitoralbizua a las 21:45h.



🔹 Y después, GRAN ESTRENO, de 'Trivial Pursuit' con Egoitz Txurruka. pic.twitter.com/uILXMLPKxP — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 9, 2026

Así será la programación del viernes en La 1:

21:00 h - Telediario 2'

21:40 h - 'Deportes 2'

21:45 h - Aprender jugando: 'Cifras y letras'

22:50 h - Aprender jugando: 'Trivial Pursuit' (estreno)

Así es 'Trivial Pursuit'

La 1 de TVE estrena 'Trivial Pursuit'.

La mecánica del concurso traslada el mítico tablero del juego a un escenario a gran escala, donde los concursantes se enfrentan a preguntas de seis categorías distintas para ganar los célebres "quesitos" y avanzar casilla a casilla.

El primero en llegar al centro del tablero se proclama ganador del día y tiene la oportunidad de enfrentarse a una ronda final contrarreloj. Si responde correctamente una pregunta de cada categoría, se lleva el gran bote del programa. Cada día se podrá en juego un premio de 25.000€.

El formato combina tensión y emoción con un ritmo ágil, buscando atraer tanto a jóvenes como a adultos. Todo ello a través de un gran tablero que recrea el icónico diseño del juego, ofreciendo una experiencia visual inmersiva tanto para los concursantes como para los espectadores.