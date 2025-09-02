TVE traslada el 'Trivial Pursuit' a la televisión con la incógnita de su emisión: "El conocimiento es la mejor arma"

El icónico juego de mesa con el que generaciones enteras han crecido en casa da ahora el salto definitivo a la televisión. RTVE presentó este martes, 2 de septiembre, en el FesTVal 2025, la esperada adaptación televisiva de 'Trivial Pursuit', desarrollada en colaboración con Satisfaction Iberia. Este nuevo concurso, una de las grandes apuestas de entretenimiento de la cadena pública, fusiona el espíritu clásico del popular juego con una puesta en escena moderna, dinámica y visualmente espectacular.

A la presentación en Vitoria, a la que ha acudido El Televisero, han asistido Egoitz Txurruka 'Txurru', presentador del programa, junto a directivos de RTVE y de la productora Satisfaction Iberia.

Cómo es 'Trivial Pursuit': "El juego de mesa que todos conocemos trasladado a la televisión"

Presentación de 'Trivial Pursuit' en el FesTVal

La mecánica del concurso traslada el mítico tablero del juego a un escenario a gran escala, donde los concursantes se enfrentan a preguntas de seis categorías distintas para ganar los célebres "quesitos" y avanzar casilla a casilla.

El primero en llegar al centro del tablero se proclama ganador del día y tiene la oportunidad de enfrentarse a una ronda final contrarreloj. Si responde correctamente una pregunta de cada categoría, se lleva el gran bote del programa. Cada día se podrá en juego un premio de 25.000€.

El formato combina tensión y emoción con un ritmo ágil, buscando atraer tanto a jóvenes como a adultos. Todo ello a través de un gran tablero que recrea el icónico diseño del juego, ofreciendo una experiencia visual inmersiva tanto para los concursantes como para los espectadores.

“Es un viaje hacia el centro del tablero en el que el conocimiento es la mejor arma”, explicó David Gallart, miembro del equipo creativo. Cada episodio se plantea como una auténtica batalla de ingenio, rapidez y estrategia, diseñada para cautivar tanto a los nostálgicos del juego original como a nuevos espectadores. Gallart también describe la dinámica como "muy sencilla y visual", mientras que Bruno Pena, director de Producción, destaca que el concurso es "muy familiar, que lo pueden ver desde los niños hasta los mayores de la casa. Atrapa a todo el mundo y es un programa emocionante".

"Hay cinco concursantes por programa. Es un formato intergeneracional, familiar y divertido", destacó Txurruka durante el acto. Desde RTVE señalan que el concurso es "entrenamiento familiar y divulgación divertida", mientras que el equipo de producción coincide en que el programa “transmite muy buen rollo”.

De concurso diario a semanal y un estreno aún sin fecha ni cadena fijada

Aunque inicialmente se concibió como un concurso diario para las tardes de La 1, RTVE ha decidido apostar por un formato semanal, convencida de su potencial para convertirse en uno de los grandes concursos de la temporada y reforzar así su apuesta por el entretenimiento de calidad y por formatos internacionales reconocidos.

La cadena pública ha encargado 65 entregas y las grabaciones van por la mitad. A pesar de de ello, RTVE aún no ha confirmado la fecha de emisión del programa, ni la franja horaria ni la cadena en la que se estrenará. Durante la presentación se mostró el logo de La 1, por lo que se espera que el programa se emita en la cadena principal. La cadena asegura que ocupará "el mejor día posible", generando expectativa entre el público.

Respecto a la franja, desde RTVE explican: "Es muy pronto para dar detalles sobre ella, pero podemos garantizar que será un espacio adecuado para toda la familia". Sea de una forma u otra, el concurso promete convertirse en una cita televisiva imprescindible, donde el conocimiento, la emoción y el entretenimiento se unen para disfrutar en familia.