TVE claudica con 'La Familia de la Tele' y ya prepara un nuevo concurso para las tardes de La 1

Después de que José Pablo López pidiera paciencia para 'La familia de la tele' y asegurara que por ahora no tiene el convencimiento de que el programa no pueda ir a más; ahora sabemos que TVE ya trabaja en la adaptación de 'Trivial Pursuit' para sus tardes junto a Satisfaction Iberia, la productora de 'The Floor'.

De esta manera, todo apunta a que tras el insuficiente rendimiento de 'La familia de la tele', en TVE ya están empezando a trabajar en otros formatos que puedan ocupar su lugar en las tardes de La 1. Y tras la cancelación de 'El cazador', la cadena pública seguirá apostando por los concursos.

Y es que según avanza Poco Pasa TV, TVE y Satisfaction Iberia llevarán el espíritu del célebre juego de mesa 'Trivial Pursuit' a sus tardes y el equipo del programa arrancará su preproducción la semana que viene.

La puesta en marcha de 'Trivial Pursuit' llega justo cuando Mediaset ha dado luz verde también a la producción de un nuevo concurso, 'Agárrate al asiento', basado en el formato francés 'Tout le monde veut prendre sa place', que llegará para sustituir a 'Reacción en cadena', que se despedirá para siempre en julio.

EXCLUSIVA | TVE ya prepara con Satisfaction Iberia (‘#TheFloor’ y ‘#LaConexión’ con Lara Álvarez) la adaptación española de #TrivialPursuit para sus tardes. El equipo comenzará la preproducción la semana que viene. pic.twitter.com/4TOskj2krC — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) May 30, 2025

Cabe decir que 'Trivial Pursuit' ha tenido su versión televisiva desde hace años. De hecho, en 1993 la cadena de Estados Unidos, The Family Channel emitió una primera versión. También la BBC tuvo su propia versión y la cadena alemana VOX. En España, también se emitió una versión del concurso en el año 2011 en la cadena Veo7 con Silvia Jato como presentadora.

Queda por confirmarse qué pasará entonces con la parrilla de tarde de TVE y con el futuro de 'La familia de la tele' a partir del próximo otoño ante sus pobres audiencias. Este jueves, el programa heredero del universo 'Sálvame' anotó mínimo histórico con un 5,5% y un 5,7% en su primer y segundo acto. Lo que parece claro con la apuesta por este nuevo concurso es que al menos el magacín de La OSA Producciones Audiovisuales reduciría su duración y su segundo bloque desaparecería.