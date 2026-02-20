RTVE cambia su programación y retira 'Cifras y Letras' y el clásico formato 'Historia de nuestro cine' este viernes

RTVE se volcará hoy viernes, 20 de febrero, con la gala drag del Carnaval de Canarias 2026 a través de La 2. El evento se retransmitirá a partir de las 21:45 horas, lo que supondrá un sustancial cambio de programación que provocará dos cancelaciones de manera excepcional.

Por un lado, la cadena secundaria de la corporación pública se verá obligada a retirar de su parrilla la habitual entrega de estreno de 'Cifras y letras'. Así, y para disgusto de sus espectadores, el popular concurso presentado por Aitor Albizua tan solo se ofrecerá en forma de reposición de 21:10 a 21:45 horas.

El programa inédito que normalmente se emite entre las 21:45 y las 22:15 horas se quedará sin hueco, ya que a esa hora arrancará la gala drag, prolongándose hasta las 01:00 horas según indica oficialmente La 2 de RTVE en su EPG. Esto significa que, además de 'Cifras y letras', también caerá de la programación 'Historia de nuestro cine'.

El emblemático formato dirigido y conducido por Elena S. Sánchez, que invita al público cada viernes por la noche a descubrir el talento que atesora nuestro cine con las figuras más interesantes del panorama cultural y cinematográfico, también será cancelado esta semana.

Una vez concluya el festival carnavalesco, alrededor de la una de la madrugada, La 2 reemitirá un episodio de la serie policiaca italiana 'Los bastardos de Pizzofalcone', protagonizada por Alberto Angrisano, Alessandro Gassmann, Antonio Folletto, Carolina Crescentini, Gianfelice Imparato, Massimiliano Gallo o Tosca D'Aquino.

Con todo, así quedará la programación de La 2 de RTVE este viernes: