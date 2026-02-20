Después de dos semanas apostando por especiales de 'Aquí la tierra' en la tarde del sábado, La 1 ha decidido recuperar su programación habitual esta semana retomando la emisión de 'Cine de barrio' con Inés Ballester.

De esta manera, el célebre espacio de cine regresa a la parrilla de La 1 tras dos semanas de parón. No obstante, todo apunta a que será un regreso temporal pues lo más posible es que la semana siguiente el formato también se levante de la parrilla para ofrecer la alfombra roja de los Premios Goya.

Pero a la espera de saber que ocurrirá el sábado 28 de febrero, este sábado 'Cine de barrio' si que volverá a la programación de La 1 con la emisión de la película 'Estoy hecho un chaval' con Paco Martínez Soria, Queta Claver, Rafaela Aparicio, Antonio Ozores o Kiko Ledgard, entre otros.

Con ello, 'Aquí la tierra' se queda fuera de las tardes de los sábados en La 1 después de dos semanas emitiendo especiales sobre las últimas borrascas que han asolado a España. Cabe recordar que el primer especial lideró la tarde con un fantástico 14,3% y 1.423.000 espectadores con Jacob Petrus. Una semana después, el especial conducido por Quico Taronjí e Isabel Moreno bajó a un 11,7% y 1.055.000 espectadores.

Así queda la parrilla de tarde de La 1 este sábado 21 de febrero: