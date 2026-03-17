Risto Mejide se ve obligado a actuar con Pilar Rahola y amenaza con bajarle el micro ante lo sucedido con Emilio Delgado

Pilar Rahola ha colmado la paciencia de Risto Mejide este martes en la mesa de debate del programa de Cuatro 'Todo es mentira' mientras discutían sobre la negativa de la Unión Europea a involucrarse en la guerra de Irán con EEUU. Y es que, el presentador se ha visto obligado a frenar a la periodista en numerosas ocasiones según avanzaba su acalorada discusión con Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid.

"Pilar, por favor, respeta el turno", ha comenzado advirtiendo el conductor de 'Todo es mentira' nada más arrancar "el asalto" al ver que la colaboradora no pensaba guardar silencio ante los argumentos de su compañero, que ha enfurecido a la periodista con una directa acusación. "Tú eres parte del lobby pro-israelí de España", ha asegurado Delgado.

Risto Mejide se planta ante Pilar Rahola: "Puedes decir lo que te dé la gana, en este programa somos libres"

A partir de ahí, los argumentos han comenzado a mezclarse con gritos y reproches mientras Risto Mejide trataba de poner orden. "Ya empezamos, yo no soy parte de nada. ¡Esto es un ataque personal!, tú lo que intentas es que yo no tenga voz", ha sentenciado Pilar Rahola mientras el presentador rogaba silencio. "Pilar, por favor, te voy a dar voz cuando él acabe", le ha pedido visiblemente superado.

"¡Matáis al mensajero porque os da miedo el mensaje!", ha llegado a exclamar la periodista mientras su compañero trataba de elaborar su postura, provocando un nuevo toque de atención del presentador. "¿Me puedes hacer caso? Es que no te quiero bajar el micro, por favor. Te voy a dar voz, podrás contestar cuando él acabe. Y si no quieres entrar no entres, pero por favor respeta su turno", ha señalado el comunicador.

"Pues que respete los argumentos y no hable de personas", añadía la colaboradora de 'Todo es mentira' sin respetar el turno. "Por favor, luego le replicas lo que quieras", ha insistido Risto Mejide, cada vez menos paciente con la actitud de Rahola. "No es matar al mensajero, es colocar al mensajero donde tiene que estar porque forma parte dé la estructura de presión del Estado de Israel", le ha replicado su compañero cuando ha podido recuperar el turno de palabra.

"¡Pero es que es mentira!", volvía a exclamar la tertuliana. "Por favor, Pilar", volvía a insistir el conductor de 'Todo es mentira'. "Cuando dices que Irán era un peligro contradices lo que se estaba diciendo en todos los acuerdos internacionales. Todos los que estaban observando ese acuerdo decían que Irán lo estaba cumpliendo rigurosamente",le ha reprochado el portavoz adjunto de Más Madrid.

Y minutos después, justo después de una conexión en directo, Pilar Rahola se dirigía al presentador con un reproche. "¿Se puede estar en desacuerdo no?", ha planteado la periodista. "Siempre, lo único que te pido Pilar es que respetes al moderador y por tanto los turnos. Puedes decir lo que te dé la gana, en este programa somos sumamente libres, todos. Pero por favor respétame los turnos, es lo único que te pido", terminaba señalando Risto Mejide.