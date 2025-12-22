Risto Mejide llora la muerte de una colaboradora de 'Todo es mentira': "España pierde una gran periodista"

'Todo es mentira' ha arrancado su emisión de este lunes haciéndose eco de la última tragedia que ha sacudido al programa. Antes de entrar de lleno en los temas de actualidad, Risto Mejide ha detenido la emisión para lamentar la muerte de Patricia López, periodista de investigación y uno de los rostros habituales en las tertulias del espacio de Cuatro.

"Vamos a empezar con todos esos temas pero antes me vais a permitir dedicarle unos minutos a recordar a una compañera y colaboradora de este programa, la periodista de investigación Patricia López, que desgraciadamente falleció ayer", ha comenzado explicando el conductor de 'Todo es mentira' antes de entrar en detalles sobre su compañera.

La periodista, considerada un referente en el periodismo de investigación por su destacada cobertura en temas de corrupción política, falleció este domingo a los 48 años de edad. "Desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a su familia y sus amigos con este pequeño homenaje, a modo de recuerdo, de sus compañeros", señalaba el conductor de 'Todo es mentira' con gesto serio antes de arrancar el emotivo homenaje del programa.

'Todo es mentira' despide a Patricia López, colaboradora del programa fallecida a los 48 años

Risto Mejide rinde homenaje a Patricia López en 'Todo es mentira'

Así, el espacio de Cuatro ha llevado a la audiencia en un paseo por su hemeroteca particular para recuperar las numerosas intervenciones de Patricia López en el magacín, arrancando con la que fue su última conexión con el programa el pasado 19 de noviembre. Y es que, ni Risto Mejide ni el resto del equipo podían imaginar que esa sería la última ocasión en la que debatirían con su compañera.

'Todo es mentira' repasaba así algunas de sus apariciones más destacadas, remontándose hasta 2019 cuando logró destapar información relevante sobre el Caso Villarejo e incluso recordando cómo narró el juicio del pequeño Nicolás. En su última aparición en el espacio conducido por Risto Mejide, la periodista narró cómo ella misma fraguó el encuentro entre Leire Diéz, Javier Dolset y Santos Cerdán.

"Este programa pierde a una gran compañera y creo que este país a una gran periodista, además de una gran persona. Lógicamente desde aquí hoy estamos de luto. Vamos a intentar hacer el programa igual que siempre pero ya os avanzo que el equipo está triste", lamentaba Risto Mejide antes de arrancar el programa.

Además de su destacada trayectoria de 30 años en el mundo del periodismo, Patricia López publicó 'Crímenes sin resolver' y 'El rastro del asesino'. Por su trabajo en el diario Público destapando la existencia de una brigada política en el ministerio dirigido por Jorge Fernández fue galardonada con el Premio de la Dignitat 2017, otorgado por la Comissió de la Dignitat de Catalunya. Además de su etapa en Público (2014-2022) la periodista también colaboró en Tiempo, Diario Red o Interviú entre otros medios además de dirigir Crónica Libre.