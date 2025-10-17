Lo que ha hecho 'Todo es mentira' con Ayuso en pleno directo es absolutamente insólito y causa estupor

Este viernes 17 de octubre es el cumpleaños de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Iglesias. Y en 'Todo es mentira' han querido felicitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en directo aprovechando que estaba en el plató Esperanza Aguirre.

Así, nada más arrancar el programa, que ha presentado este viernes Pablo González-Batista en sustitución de Risto Mejide, el presentador instaba a Esperanza Aguirre a que le enviara una nota de voz felicitándola en directo. "Señora presidenta muchísimas felicidades, estoy aquí en 'Todo es mentira' y me han dicho que es tu cumple, ¡felicidades!", le decía la que fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras ello, Pablo González-Batista avisaba a Esperanza Aguirre que el compromiso era que si le contestaba pudieran escuchar el audio en directo. Y finalmente, 'Todo es mentira' ofrecía el audio con el que Ayuso había contestado a la que fue su jefa.

"Hoy es un gran día para este programa. Hoy es el 47 cumpleaños de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y hemos arrancado este programa felicitándola. No solo nosotros, sino también Esperanza Aguirre que le ha mandado en directo una nota de voz. Pues ha contestado al programa y quiero que lo escuchemos", aseveraba el sustituto de Risto Mejide.

Y justo después, Esperanza Aguirre se llevaba el móvil al micrófono para poder escuchar el mensaje de Díaz Ayuso. "Te digo que 'Todo es mentira' se va a quedar como uno de los programas más simpáticos de la tele. Las cosas que pasan... Bueno, te agradezco mucho el mensaje y aquí estamos recién llegados a Texas, 10 de la mañana y como si llevara toda la vida despierta, de hecho voy a tener un cumpleaños de 31 horas", contestaba la política del PP.

Díaz Ayuso entra en 'Todo es mentira' y accede la invitación

Al escucharlo, Pablo González-Batista pedía un aplauso. "Hemos querido hacerle un regalo a Isabel Díaz Ayuso y nos lo ha hecho ella a nosotros", comentaba el presentador de 'Todo es mentira'. "Yo no sé lo que os parece pero a mí la Ayuso con jet lag me encanta", comentaba Luis Fabra, uno de los cómicos colaboradores del espacio.

"En 31 horas tiene usted tiempo, Isabel para comerse todos los pasteles de fruta que quiera y para celebrar su 47 cumpleaños, desde aquí un beso desde uno de los programas más simpáticos de la tele", aseveraba González-Batista antes de que Esperanza Aguirre le mandara otro audio dándole las gracias y un beso de parte de todo el equipo de 'Todo es mentira'.

Después, Isabel Díaz Ayuso contestaba al otro mensaje que le había enviado Esperanza en el que el presentador sustituto de Risto Mejide le preguntaba si había comido bien en Texas. "Qué va, todo fritanga y además solo hemos desayunado, es que aquí solo son las 11, pero estoy bien", contestaba la presidenta.

Y tras varios mensajes, Esperanza Aguirre conseguía que Isabel Díaz Ayuso accediera a entrar en directo en 'Todo es mentira' mientras todos les cantaban el cumpleaños y le pedían que acuda al programa después de haberles rechazado un millón de veces. "Va a ser una propuesta ya irrechazable después de esto", contestaba Isabel Díaz Ayuso. "Si vienes Isabel, viene el presentador bueno", le replicaba González-Batista mientras se escuchaba a la política riéndose.

Finalmente, volvían a insistir en que el regalo de 'Todo es mentira' es una propuesta para que acuda al programa e Isabel Díaz Ayuso destacaba que "de eso van los cumpleaños de cosas así que tienen más valor que cualquier otro, todo lo demás caduca".