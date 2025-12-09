Risto Mejide lanza esta polémica pregunta tras la retirada de Eurovisión y se ataca a la dirección de TVE

Risto Mejide se ha pronunciado en 'Todo es mentira' sobre la decisión histórica de RTVE de retirar su candidatura para Eurovisión 2026 tras confirmarse la continuidad de Israel en el certamen.

"No tengo una opinión formada sobre el tema de habernos retirado de Eurovisión", ha empezado diciendo el presentador de las tardes de Cuatro inicialmente. "¿Es un medida más de maquillaje sobre el asunto de Israel o lo veis con todo el sentido del mundo? Porque yo tengo el corazon dividido ahí", ha planteado el publicista.

Algún colaborador ha apuntado a una "operación de maquillaje" clarísima y Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y número dos de Isabel Díaz Ayuso, ha señalado a RTVE y a su máximo responsable. El político ha hablado de "director", pero se entiende que aludía a José Pablo López, que realmente es el presidente de la corporación.

"No sé qué hace la dirección de TVE, más allá de aplicar su sectarismo ideológico, retirando a España de un concurso musical. Sobre todo cuando el club al que pertenecemos (Big Five) ha decidido democráticamente que no iban a echar a Israel por un conflicto que en teoría ya no está tan mal", ha verbalizado Serrano.

"Responde al sectarismo ideológico del Gobierno de España y al del director de TVE, que es el que ha querido ponerse la medalla sacando a España de un concurso y lo que es más importante: perdiendo los derechos de emisión. Por lo tanto, tampoco se va a ver", ha proseguido el tertuliano de Mediaset.

"Me parece un despropósito absoluto", ha añadido Alfonso Serrano, criticando que todo se mezcle para embarrar (lo que justamente hace su formación): "Esto es un concurso de música". "Bueno, pero se ha politizado mucho en los últimos años", le ha rebatido Risto Mejide.

"Son personas que van allí con sus mejores capacidades musicales a hacer una actuación", ha insistido el popular. "En el caso de Israel, te tengo que recordar que la última representante fue una superviviente del atentado del 7 de octubre de Hamas. Son los primeros que han utilizado un concurso", ha rematado Risto.