Karmele Marchante deja estas gruesas palabras contra el documental de Rocío Jurado en 'De Lunes a Viernes': "Es cutre y está mal hecho"

Este lunes, Telecinco ha estrenado 'De lunes a viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona. Y aprovechando la presencia de Rosa Benito han hablado del estreno de 'La más grande', la serie documental sobre Rocío Jurado que ha estrenado Movistar Plus. La colaboradora ha insistido en que ella ni ha visto ni le interesa verla. Pero quién se ha pronunciado alto y claro ha sido Karmele Marchante.

"¿Rosa no te pica la curiosidad de verlo?", le repreguntaba Beatriz Archidona a su colaboradora. "No. Es verdad que yo no estoy viendo nada. Yo me quité de la televisión hace cinco años cuando la docuserie de Rocío que yo estaba en 'Ya son las ocho' y llevo cinco años fuera de la tele. No puedo hablar de algo que no he visto, no te digo que no lo vaya a ver, seguramente lo veré pero cuando esté ya los cuatro episodios", respondía Rosa Benito.

Era entonces cuando Lydia Lozano preguntaba si conocía a la actriz chilena que pone la voz en off a 'La más grande'. "No, no sé quién es", aseveraba Rosa. "Yo tampoco la conocía", comentaba por su parte Terelu Campos, gran amiga de Rocío Carrasco. "Luego creo que se aclara por qué es ella", exponía Beatriz Archidona antes de que Karmele Marchante tomara la palabra.

Y es que la colaboradora de 'De lunes a viernes' se mostraba muy crítica con el documental de Movistar Plus sobre La más grande. "Yo he visto los dos episodios. Y en cualquier documental de una personalidad como Rocío la persona que hace el off escogen a un actor o una actriz consagrada y que se vea que es ella la voz, no a esa señora, que no tengo nada contra ella, pero habla fatal, es monótona y es plana", soltaba Karmele.

"Pues para no tener nada en contra...", se escuchaba a alguien replicarle. "Y luego está mal hecho, es cutre la estética y está mal hecho", sentenciaba Karmele Marchante al respecto del documental. "Pues a mi me está gustando", apostillaba Beatriz Archidona dando la cara por el trabajo realizado por Movistar Plus.

Posteriormente, Karmele Marchante aprovechaba también para echar por tierra lo que contó Rocío Carrasco en 'El sótano club' sobre la biografía que su madre le entregó tras el fallecimiento de su padre. "Lo de la dichosa memoria o biografía o lo que sea, yo no me lo creo, no me lo creo de nada. Porque además si a ella a Rocíito le dio la famosa maletita con las fotos que según ella cogió y las metió en un altillo y no las vio, ¿por qué ahora coge y dice que hay una biografía?", preguntaba la colaboradora.

Después, la colaboradora de 'De lunes a viernes' iba más allá al decir que para ella Rocío Carrasco no es la persona capacitada para poder hacer una docuserie de su madre porque no sabía nada de su vida. "Las personas que están capacitadas para hablar de Rocío son Amador, tú Rosa, Juan de la Rosa y Gloria Mohedano", defendía.