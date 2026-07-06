'De Lunes a Viernes': Lista completa con los colaboradores del nuevo gran programa para las tardes de Telecinco

Telecinco completa este lunes su reestructuración de las tardes para el verano con el estreno de 'De Lunes a Viernes'. El magacín, que supone el salto de todo el equipo de 'De Viernes' a la programación vespertina, está llamado a ser la gran esperanza de la cadena de Mediaset tras el mínimo de 'Amor... ¡o lo que surja!' y el discreto arranque de 'El verano se mueve'.

Santi Acosta y Beatriz Archidona saltan a las tardes de Telecinco con esta gran apuesta cuyas bases serán el entretenimiento en su máxima expresión, un ritmo dinámico y un tono gamberro y desenfadado así como un análisis de la última hora del mundo del corazón.

Los presentadores de este nuevo programa que se emitirá de lunes a viernes de 18:15 a 20:00 horas, estarán acompañados de un equipo de 16 colaboradores mezclando el rigor y la experiencia de la veteranía con la frescura y cierto descaro de la juventud.

Como no podía ser de otra manera, a la cabeza del equipo de colaboradores de 'De lunes a viernes' se situarán Ángela Portero, José Antonio León, Lydia Lozano, Antonio Rossi y Terelu Campos, los habituales rostros de 'De Viernes'. Y es que nadie mejor que ellos para analizar con sus diferentes estilos y personalidades la actualidad de los famosos y desgranar las exclusivas más jugosas del verano.

Pero como decimos, en este nuevo programa producido por Mandarina, no estarán solos. Y es que 'De Lunes a viernes' volverá a reunir en las tardes de Telecinco a rostros tan históricos de 'Sálvame' como Rosa Benito y Karmele Marchante junto a las ya citadas Terelu y Lydia. A ellos se sumarán otros colaboradores experimentados como Laura Matamoros, Gema Fernández y María Jesús Ruiz a la espera de saber si finalmente Ylenia Padilla puede incorporarse al equipo tras sus problemas de salud.

Además, 'De lunes a viernes' contará con caras más nuevas para aportar su particular punto de vista a todas las historias que se aborden cada tarde. Entre ellas se encuentran la ganadora de 'Supervivientes 2026', Maica Benedicto, y la gran estrella del reality, Claudia Chacón. También el polifacético comunicador ganador del Premio Ondas al Podcast Revelación por 'La vida y tal', Sebas Gallego, y el youtuber y experto en televisión y salseo, Óscar Repo así como Carlos Corbacho, ex empleado de Isabel Pantoja.

Cabe decir que realmente Maica Benedicto ejercerá de reportera VIP del programa y asumirá diferentes misiones siempre vinculadas con la actualidad y los grandes eventos a los que acudan las figuras más famosas del verano.

Por último, 'De lunes a viernes' estará también allí donde sea noticia y seguirá a los famosos en sus vacaciones con un nutrido equipo de reporteros, con los que se conectará en directo cada tarde.